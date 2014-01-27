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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۳۸

مروارید:

ظرفیتهای تاریخی شهرستان دره شهر مورد توجه قرار گیرد

ظرفیتهای تاریخی شهرستان دره شهر مورد توجه قرار گیرد

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: ظرفیتهای تاریخی و گردشگری شهرستان دره شهر مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید ظهر دوشنبه در شهرستان دره شهر با تأکید به ظرفیت شهر تاریخی دره شهر در بحث گردشگری افزود: از چنین شهرهای تاریخی در کشور چند شهر بیشتر نداریم که باید نسبت به مطالعه و حفاظت از آن اقدامات لازم را صورت دهیم و این امر نیز نیازمند همکاری همه ی مردم و دستگاه هاست.

وی با اشاره به قابلیت های این شهرستان در بحث میراث فرهنگی آثار باستانی و گردشگری، ادامه داد: بحث گردشگری داخلی با توجه به پتانسیل های موجود شهرستان باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و با ایجاد زیرساخت های لازم سرمایه گذاران را در این حوزه جذب کرد.

مروارید اظهار داشت: شهرستان دره شهر در بسیاری از شاخص ها از متوسط استان بالاتر است و این به دلیل ظرفیت های بالای شهرستان در بخش های کشاورزی، گردشگری، صنعت و دیگر حوزه هاست و مردم این شهرستان نیز باکار و تلاش فعالیت های خوبی رابه منصه ظهور رسانده اند.

این مسئول قالیبافی و فرش را از دیگر قابلیت های شهرستان دره شهر دانست که از گذشته وجود داشته و خواستار توجه بیشتر مسئولین به صنعت فرش در این شهرستان شد و بیان داشت: صنعت فرش و قالیبافی از قدیم الایام در بین مردم شهرستان رواج داشته و پیشینه ی بسیار خوبی نیز دارد که با توجه بیشتر به آن می تواند به اقتصاد خانواده های دره شهر کمک شایانی کند.

استاندار ایلام در بازدید از سد و نیروگاه سیمره گفت: مقدمات و کارهای اولیه اجرای بزرگترین نیروگاه تلمبه ذخیره ای غرب کشور انجام شده و بخشی از این پروژه نیز در حال اجراست.

محمد رضا مروارید در حاشیه بازدید از سد سیمره با اعلام این خبر افزود: پروژه نیروگاه 1000 مگاواتی تلمبه ذخیره ای فاز دوم پروژه نیروگاهی سد سیمره است که با تلاش مجریان این طرح در حال اجراست.

وی تصریح کرد: این نیروگاه در صورت اجرا یکی از بزرگترین پروِژه های نیروگاهی از نظر تولید برق در غرب کشور است و به لحاظ اشتغال زایی ، درآمد زایی و صادرات برق به کشور عراق از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی ابراز داشت: در حال حاضر توافقنامه سه جانبه ای بین شرکت توانیر, آب نیرو و شرکت گنت در خصوص نحوه ی تامین مالی پروژه صورت گرفته و با پیمانکار مورد نظر نیز مذاکرات لازم به عمل آمده و موافقت سازندگان اروپایی برای تامین تجهیزات نیروگاهی و پست های برق نیز انجام شده است و آغاز عملیات اجرایی آن با تایید نهایی معاونت برق وزارت نیرو و شرکت توانیر اجرایی می شود.

کد مطلب 2222958

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