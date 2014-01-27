فهرست مالی باشگاه پرسپولیس منتشر شد/ اعلام میزان بدهی رویانیان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان با انتشار هزینه‌ها، درآمدها، بدهی های پرداخت شده از ادوار گذشته و بدهی های برجا مانده از دوران مدیریت خودش گزارش مالی عملکرد 28 ماه اش را تشریح کرد.

مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس که روز جمعه و دو روز پس از کناره گیری اش از ارائه گزارش مالی دوران مدیریتی خود طی 72 ساعت آینده به مراجع قانونی خبر داده بود به منظور جلوگیری از شایعاتی که این روزها درباره میزان بدهی ها منتشر می شود این گزارش مالی را در اختیار رسانه ها قرار داد.

رویانیان تاکید کرد: مسئولیت تمامی آمار و ارقام ارائه شده را پذیرفته و درباره آن آمادگی هرگونه پاسخگویی را دارد.

عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه مجموع هزینه های انجام شده طی 28 ماه مدیرعاملی اش و در نزیک به سه فصل 62 میلیارد تومان بوده است تصریح کرد: تیم های نظیر استقلال ، تراکتورسازی ، سپاهان و به طور کلی تیم هایی که برای قهرمانی بسته می شوند هر فصل 20 تا 25 میلیارد تومان هزینه می کنند و مدیران فعلی و قبلی برخی از تیم های مذکور نیز بستن تیم با چنین مبالغی را تایید کرده اند. بنده نیز صادقانه باید بگویم طی سه فصلی که مسئولیت مدیرعاملی باشگاه را بر عهده داشتم 62 میلیارد تومان هزینه کرده و همان طور که قویاً عنوان کردم سقف قرارداد را رعایت نکرده و گزارش دروغ و کذب به مردم و رسانه ها ندادم حالا نیز واقعیات را باید گفت.

رویانیان درباره میزان درآمدها و دریافتی ها گفت: ما 57 میلیارد تومان دریافتی و درآمد داشته ایم و 5 میلیارد تومان نیز از دوران مدیریت بنده بدهی بر جای مانده و در صورتی که اجازه دهند فعالیت های اقتصادی و تجاری برای پرسپولیس انجام داده و پروژه های در حال اجرا را عملیاتی کنم نه تنها 5 میلیارد بدهی را پرداخت می کنم بلکه با قاطعیت آمادگی خود برای کمک های چندین میلیارد تومانی به باشگاه را اعلام داشته و امیدوارم مسئولان وزارت ورزش و هیئت مدیره باشگاه و مدیرعامل جدید طرح ها و پروژه های در حال اجرا را بررسی و مطالعه نمایند و در صورتی که از درآمدزا بودن آن اطمینان یافتند اجازه دهند این برنامه ها که زحمات زیاد و چندین ماهه ای برای آن متحمل شده و بسیاری از پروسه های اجرایی و قانونی را طی کرده ام اجرایی شود.

رویانیان درباره چگونگی تامین 57 میلیارد تومانی که هزینه شده است گفت: زمانی که بنده در هفته نهم رقابت های لیگ فصل 90-89 مدیرعاملی باشگاه را پذیرفتم رقم قرارداد اسپانسر پیراهن پرسپولیس با شهرداری یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان بود که شاید تا آن زمان در نوع خود بیشترین رقم جذب اسپانسر بود. اما بنده با رایزنی های فراوان و طرح های جدید توانستم این درآمدزایی را به سه برابر برسانم و باید بگویم در طول این 28 ماه و نزدیک به سه فصلی که مسئولیت داشته ام 17 میلیارد تومان از جذب اسپانسر و قرارداد با شرکت سرمایه گذاری صدراسیستم پاسارگاد، بانک گردشگری و چند شرکت دیگر درآمد داشتم.

رویانیان مجموع دریافتی از وزارت ورزش و جوانان در طول دوران مدیریتی خود را 7 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در حالی که برخی باشگاه ها سالانه بالغ بر 10 و 15 میلیارد تومان از بودجه بیت المال دریافت می کنند و این بودجه را به طور منظم و بدون دغدغه هزینه می کنند باشگاه مردمی و پرطرفدار پرسپولیس به رغم دولتی بودن در طول 28 ماه فعالیت بنده تنها 7 میلیارد تومان دریافت کرده که 1 میلیارد تومان آن بابت فصل جاری بوده و دو و نیم میلیارد تومان آن نیز بابت فصل گذشته. بر این باورم و می دانم که باشگاه استقلال نیز در حدود همین مبالغ و البته کمی بیشتر از وزارت ورزش کمک دولتی دریافت کرده است.

مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس گفت: ما در مشارکت با شرکت های تجاری ، خدماتی و تولیدی و همچنین استفاده از نام و برند پرسپولیس 11 میلیارد تومان در این 28 ماه درآمدزایی کردیم که این رقم درآمد نیز همچون اسپانسر پیراهن در تاریخ باشگاه داری ایران بی سابقه بوده و رکوردی به حساب می آید.

رویانیان با اشاره به ترانسفر علیرضا حقیقی گفت: پرسپولیس در دوران مدیریتی بنده و پس از بیش از یک دهه یک بازیکن را به باشگاه های اروپایی ترانسفر کرد و ما از انتقال علیرضا حقیقی دروازه بان توانمند پرسپولیس به روبین کازان درآمد خوبی کسب کردیم. در آن مقطع بنده درآمد حاصله را هزینه نکردم و با توجه به افزایش قیمت دلار در ایران میزان درآمدهای ما از این ترانسفر بیشتر شد. همچنین همین اتفاق از برگشتی اضافه پرداختی به آقای دنیزلی رخ داد و ما مجموعاً به واسطه این دو اتفاق درآمدی 5 میلیارد تومانی داشتیم.

رویانیان با اشاره به تجهیز ورزشگاه ورزشگاه درفشی فر و امام رضا(ع) به امکانات جدید و اقدامات عمرانی در این دو استادیوم گفت: بر اساس گزارشات دریافتی مجموعا دو و نیم میلیارد تومان از اجاره استخر ورزشگاه درفشی فر و سایر امکانات آن درآمد داشته ایم و از حامیان پرسپولیس و افراد متمول علاقه مند به پرسپولیس از جمله آقایان هدایتی، زنجانی، دکتر طباطبایی، دکتر شیروانی و... نیز حدود 5 میلیارد تومان دریافت کردیم که این میزان جذب کمک از علاقه مندان به پرسپولیس نیز شاید کم سابقه بوده باشد و جا دارد از اعتماد این افراد به بنده و حمایتشان از پرسپولیس کمال تشکر و امتنان را داشته باشم.

رویانیان درباره میزان بدهی های پرداخت شده از ادوار گذشته گفت: زمانی که تیم را تحویل گرفتیم 9هفته گذشته بود اما مبلغی به بازیکنان بابت فصل 90-89 پرداخت نشده بود البته باید تاکید کنم مدیریت آن زمان زحمت کشیده و تقریبا با بازیکنان فصل قبل که در تیم مانده بودند تسویه حساب کرده بودند و ما از این بابت دغدغه ای نداشتیم که باید از این کارشان به نیکی یاد کرد. در مجموع بنده عدم پرداخت بابت هفته اول تا نهم را جزو بدهی های پرداخت شده از ادوار گذشته محاسبه نمی کنم و معتقدم الباقی مطالبات بازیکنان فصل جاری را نیز به طور طبیعی نباید به حساب بدهی های بنده گذاشت.

ما در این 28 ماهی که مدیریت باشگاه را بر عهده داشتیم 6 میلیارد تومان از بدهی های مربوط به ادوار گذشته را پرداخت کردیم. بنده در دو فصل اولی که مسئولیت مدیرعاملی پرسپولیس را بر عهده داشتم بیش از 90 درصد درآمدهای پرسپولیس در سازمان لیگ بابت حق پخش تلویزیونی، تبلیغات دور زمین و بلیط فروشی را دریافت نکرده و به سازمان لیگ اجازه دادم که این درآمدها صرف پرداخت به طلبکاران پرسپولیس که از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای آنها حکم صادر شده بود شود. همچنین 400 هزار دلار بابت وینگادا سرمربی اسبق پرسپولیس پرداخت کردیم که با توجه به قیمت دلار در آن زمان یک میلیارد و دویست میلیون تومان می شود.

رویانیان درباره میزان بدهی های برجای مانده از دوران مدیریت خود گفت: می دانم بر چه اساسی، چه افرادی و با چه انگیزه هایی طی دو ماه گذشته میزان بدهی های باشگاه از زمان مدیریت بنده را 40 میلیارد تومان عنوان کرده اند. کدام منطق و اصولی می گوید که ما 40 میلیارد بدهی بر جای گذاشتیم در حالی که مطالبات و حق و حقوق بازیکنانی که در طی دو فصل گذشته عضو تیم بوده و در تیم مانده اند را پرداخت کرده و با آنها تسویه کردیم. ما مبالغی به چند شرکت از جمله هتل ها، آژانس ها و... بدهکار هستیم و مبالغی نیز به برخی بازیکنانی که در دو فصل گذشته عضو تیم بوده اما امسال در تیم نیستند بدهکاریم و تاکید می کنم اگر اجازه داده شود پروژه های اقتصادی ، تجاری و ورزشی در حال اجرا را عملیاتی کنم این بدهی ها را تقبل کرده و حتی مبالغی را در اختیار باشگاه قرار می دهم تا برای تیم و باشگاه هزینه کنند.

رویانیان درباره پرداختی های شخصی خودش گفت: نمی خواستم راجع به این موضوع صحبت کنم اما چون گزارش درآمد، هزینه ها و بدهی ها می دهم این مورد جزو پرداختی ها و هزینه های ما است. بنده وقتی که دو روز قبل از دربی تمرین تیم برگزار نشد برای اینکه آرامش در تیم حاکم شود منزل شخصی ام را که به اسم همسرم بود در رهن بانک گذاشته و 2 میلیارد تومان دریافت کردم و شب قبل از بازی این مبلغ بین اعضای تیم تقسیم و به آنها پرداخت شد. 500 میلیون تومان نیز پیش از آن از منابع شخصی هزینه کرده بودم که در مجموع می شود دو و نیم میلیارد تومان. در مجموع ما 62 میلیارد تومان هزینه داشته ایم که 57 میلیارد تومان آن را پرداخت و 5 میلیارد بدهی بر جای مانده.

رویانیان در پایان گفت: بنده طی روزهای آتی گزارش از عملکرد و فعالیت های انجام شده و همچنین گزارش جداگانه دیگری درباره پروژه های آماده اجرا را از طریق رسانه ها منتشر خواهم کرد و سعی دارم در صورتی که ضرورت ایجاب نکند فعلا مصاحبه ای نداشته باشم و طی روزهای اخیر نیز به درخواست های مکرر رسانه ها برای مصاحبه پاسخ منفی داده ام. مسئولیت تمامی این آمار و ارقام را پذیرفته و امیدوارم مسئولان نیز در صورتی که نظر و دیدگاهی دارند آن را با بنده در میان بگذارند. این جانب به صورت داوطلبانه برحسب وظیفه و به منظور جلوگیری از شایعات، صادقانه این تراز مالی را ارائه کرده و درباره آن توضیحاتی نیز دادم هرچند که می توان درباره هرکدام از این آیتم ها به صورت جزئی تر نیز صحبت کرد.



گزارش عملکرد مالی 28 ماهه

مجموع هزینه ها

62 میلیارد تومان



1- درآمدزایی از تبلیغات و اسپانسر پیراهن

17 میلیارد تومان

2- دریافتی از وزارت ورزش و جوانان

7 میلیارد تومان



3- درآمدزایی از طریق شرکت های تجاری، خدماتی و تولیدی

11 میلیارد تومان



4- درآمد انتقال علیرضا حقیقی و برگشتی پول دنیزلی

5 میلیارد تومان



5- اجاره ورزشگاه درفشی فر

2.5 میلیارد تومان



6- دریافتی کمک از حامیان پرسپولیس

5 میلیارد تومان



7- پرداخت شخصی(وام دریافتی از طریق رهن مجلس شخصی و سایر هزینه ها)

2.5 میلیارد تومان



8- سایر منابع و موارد

1 میلیارد تومان



مجموع درآمدها و دریافتی

51 میلیارد تومان



پرداخت بدهی های ادوار گذشته از محل درآمدهای باشگاه ازسازمان لیگ و سایر منابع

6 میلیارد تومان

مجموع پرداختی ها

57 میلیارد تومان

بدهای برجای مانده از دوران مدیریت رویانیان

5 میلیارد تومان

مجموع

62 میلیارد تومان