به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان که هفته قبل به دنبال اتفاقاتی که پیرامونش رخ داده بود از مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس استعفا کرد، ضمن اشاره به مشکلاتی که در این باشگاه با آن دست به گریبان بود گفت: دو سال و چهار ماه در باشگاه پرسپولیس بودم و در این مدت تا می توانستند مرا زدند. با شرایطی که برایم بوجود آورده بودند چاره ای جز رفتن نداشتم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه فضای کار کردن در فوتبال خیلی سخت است. دو سال مرا آزار دادند. مدیران غیر فوتبالی در فضای فوتبال خفه می شوند. شما اگر بخواهید برخلاف جریان فوتبال شنا کنی نمی‌توانی. با این شرایط دیگر به فوتبال برنمی‌گردم. دو سال تجربه تلخی را پشت سرگذاشتم و روزهای تلخی را سپری کردم.

محمد رویانیان خاطرنشان کرد: نمی دانم من چه گناهی کرده بودم که دو سال مرا آزار دادند و تا می خوردم مرا زدند. آقای گودرزی از زمانی که به عنوان وزیر انتخاب شده است را ندیده ام. در حالی که ایشان با آقای فتح الله زاده ملاقات کرده بود اما من هر چه درخواست کردم کسی صدای ما را نشنید. اما بعد از اینکه ما رفتیم ایشان جلساتش را با هیات مدیره پرسپولیس شروع کرد.

مدیرعامل مستعفی باشگاه پرسپولیس بدون اینکه از اعضای هیات مدیره نامی ببرد به انتقاد از اتفاقات رخ داده در باشگاه پرسپولیس اشاره کرد و گفت: جریانی در کار بود تا رویانیان را حذف کنند. آنها از قبل کارهایشان را شروع کرده بودند و برنامه هایشان را هم چیده بودند. وقتی من رفتم همین برنامه ها را اجرا کردند.

محمد رویانیان که با دوربین برنامه نود گفتگو می کرد خاطرنشان کرد: قبل از اینکه من بروم جلساتی را گذاشته بودند تا مدیریت باشگاه را در اختیار بگیرند. متاسفانه وزارت ورزش هم هیچ حمایتی از ما نکرد. وضعیت مالی دوران حضورم در پرسپولیس کاملا شفاف است که آن را در اختیار رسانه ها و همه مراجع مسئول می گذارم. 62 میلیارد تومان در این مدت هزینه شده که 57 میلیارد تومان درآمدزایی داشته ایم. ما فقط 5 میلیارد تومان برای باشگاه پرسپولیس بدهی باقی گذاشته ایم که به حل شدن بخشی از آن امیدوارم.