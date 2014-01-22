به گزارش خبرنگار مهر، نخستین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پس از شکست برابر گسترش فولاد تبریز، از ساعت 12:45 دقیقه در ورزشگاه درفشی‌فر آغاز شد که بازیکنان تمرین سبکی را برگزار کردند.

پیش از شروع تمرین علی دایی با بازیکنان تیمش حدود 30 دقیقه در رختکن جلسه‌ای را برگزار کرد، نکته جالب اینکه پس از پایان جلسه محسن بنگر، سیدجلال حسینی و محمد نوری داخل رختکن ماندند و نسبت به سایر بازیکنان، صحبت‌های بیشتری را با علی دایی انجام دادند.

در جریان این تمرین، بازیکنانی که در دیدار با گسترش فولاد تبریز در ترکیب اصلی تیم بودند، تنها ریکاوری کردند اما سایر نفرات هم بعد از گرم کردن بدن‌های‌شان و انجام کارهای تاکتیکی، برنامه‌های کار با توپ را در دستور کار خود قرار دادند.

تمرین امروز تحت تاثیر استعفای محمد رویانیان، جلسه اضطراری هیات مدیره باشگاه و انتخاب علی پروین به عنوان سرپرست باشگاه قرار داشت.

علی دایی در این تمرین با لباس شخصی در کنار زمین نشسته بود و با سعید شیرینی صحبت می‌کرد. حرف‌های دایی و شیرینی که از سرپرستی استعفا کرده است، حدود 25 دقیقه طول کشید که کریم باقری هم در کنار آنها حضور داشت.

در پایان تمرین امروز هم نفراتی که در بازی با گسترش فولاد تبریز در بین نفرات اصلی حضور نداشتند، فوتبال درون تیمی را برگزار کردند.