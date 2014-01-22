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۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۴۷

پروین پس از سرپرستی در پرسپولیس:

رویانیان را به زور نگه داشتیم/ دایی با قدرت در تیم می‌ماند 

رویانیان را به زور نگه داشتیم/ دایی با قدرت در تیم می‌ماند 

سرپرست جدید باشگاه پرسپولیس بعد از نشست هیات مدیره این باشگاه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: رویانیان مصر بود که از هیات مدیره هم برود ولی ما به زور او را نگه داشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین در حاشیه نشست پیش از ظهر امروز چهارشنبه اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در جمع خبرنگاران، ضمن بیان مطلب فوق گفت: تنها به عشق هواداران پرسپولیس آمده‌ام تا بتوانیم کارها را پیش ببریم. امروز محمد رویانیان روی استعفای خود پافشاری کرد و می‌خواست از هیات مدیره هم برود اما ما به زور وی را نگه داشتیم.

وی در خصوص شایعه کناره گیری علی دایی از سرمربیگری این تیم نیز تاکید کرد: دایی با قدرت در تیم می‌ماند و همه کادر وی به کار خود ادامه خواهند داد. ما تا آخر فصل از وی حمایت خواهیم کرد تا پرسپولیس بتواند برای قهرمانی گام بردارد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در خصوص طرح های اقتصادی رویانیان و نیز احتمال اضافه شدن حسین هدایتی به هیات مدیره بیان کرد: قرار است چند نفر به هیات مدیره اضافه شوند و صحبت‌هایی در این باره انجام گرفته است، ضمن اینکه ما کارهای آقای رویانیان را ادامه خواهیم داد و باید قدرش را بدانیم.

پروین همچنین در خصوص شایعه بدهی 40 میلیارد تومانی این باشگاه گفت: در این باره صحبت هایی انجام گرفته ولی البته چنین مواردی که می گویید نیست و قرار است تا یک هفته دیگر همه چیز به طور شفاف مشخص شود.

کد مطلب 2219332

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