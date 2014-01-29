توضیحات محیط زیست اصفهان درباره یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل محیط زیست استان اصفهان در توضیحات خود آورده است:ضمن تشکر از زحمات آن خبرگزاری در جهت اطلاع رسانی زیست محیطی و آگاهی بخشی به مردم عزیز، با عنایت به مطلبی که در گفتگو با آقای احسان مرادی پژوهشگر محترم هواشناسی با عنوان " رخداد شگفت آور آب و هوایی در نصف جهان/ بارش برف قرمز در اصفهان" اخیرا در سایت آن خبرگزاری درج گردیده، خواهشمند است به منظور روشنگری افکار عمومی در این خصوص نسبت به درج پاسخ ذیل در آن رسانه همکاری مؤثر با این اداره کل معمول فرمایید؛ بدیهی است چنانچه اظهارات افراد صاحب نظر غیر مسؤول با هرعنوان علمی همراه با نظرات کارشناسی دستگاه های مسؤول بطور همزمان انعکاس یابد امکان انتشار مطالب فاقد وجاهت کارشناسی و قانونی در فضای مجازی خبری، فراهم نخواهد شد .

1- تاکنون هیچ گزارشی دال بر بارش برف قرمز در اصفهان توسط اداره کل محترم هواشناسی استان اصفهان مورد تأیید قرار نگرفته و این موضوع از سوی آن اداره کل تکذیب شده است و مرجع اعلام و تأیید اینگونه پدیده ها صرفاً باید دستگاه تخصصی آن باشد که وظیفه قانونی نیزدر این خصوص دارد.

2- اصفهان به عنوان یک کلان شهر و قطب صنعتی کشور و با شرایط خاص توپوگرافی آن هم به صورت طبیعی و هم انسان ساز، دارای پتانسیل بالقوه آلودگی هوا می باشد. به همین خاطر وضعیت کیفی هوای شهر اصفهان با استفاده از ایستگاههای سنجش کیفیت هوای شهر بطور مستمر رصد و پایش می شود و اعداد شاخص کیفیت هوا نیز بدون هیچ گونه دخل و تصرفی جهت بهره برداری مردم عزیز بطور روزانه در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به نشانی www.isfahan-doe.ir قرار می گیرد بنابراین هیچ سانسور و یا اعلام اعداد غیرواقعی صورت نمی گیرد و اظهار جناب آقای مرادی در این مورد خلاف واقع است.

3- اصفهان خطرناکترین شهر دنیا از نظر زیست محیطی نیست و هیچ وقت نیز به فراموشی سپرده نشده بلکه اصفهان امروز دارای برنامه جامع کنترل کیفی هوا می باشد و اینگونه اظهارنظرها فاقد صحت بوده و بیانگر کمی اطلاعات جناب آقای مرادی در این زمینه می باشد.

4- تعطیل کردن در اصفهان همیشه راه حل مشکل آلودگی هوا نیست بلکه در شرایط خاص کمیته نظارت و هماهنگی مواقع اضطراری در استانداری تشکیل می گردد و متناسب با وضعیت هشدار، اضطرار و یا بحران تصمیم گیری های کارشناسی و مدیریتی می کند که ممکن است تعطیلی نیز جزء آنها باشد. اما این را باید دانست که تعطیلی علاوه بر وارد نمودن خسارت بسیار زیاد به شهروندان وایجاد اختلال در فعالیت های روزانه آنها موجب افزایش بار الودگی هوا به دلیل ازدحام خودرو ناشی از اعلام تعطیلی در خیابانها می شود.

5- شایان ذکر است که از آغاز به کار دولت تدبیر و امید بیشترین توجه به محیط زیست و مؤلفه های آن شده که از مهمترین اقدامات دولت در همین چند ماه آغازین،می توان به تشکیل جلسات مهم شورایعالی محیط زیست و شورایعالی آب به ریاست جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهور اشاره نمود که حداقل در 8 سال گذشته تشکیل نشده بود.

6- حضور مجدد سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار در سازمان حفاظت محیط زیست یک فرصت طلایی برای محیط زیست کشور است چون ایشان هم از توان تخصصی و هم از تجربه کافی در این زمینه برخوردار است، وی که قهرمان زمین در سال 2006 بوده اتفاقاً با حساسیت ویژه ای مسائل و مشکلات محیط زیست کشور و از جمله استان و کلان شهر اصفهان را با جدیت پیگیری نموده و در سومین سفر استانی خود به اصفهان، ضمن دیدار با مراجع و آیات عظام و حضور در شورای اداری استان، در جلسات بررسی آلودگی هوا و شورای حفاظت کیفی زاینده رود نیز شرکت نمود و مسائل محیط زیست استان را با دقت مورد بررسی قرار داد. در این جلسات تصمیمات بسیار مهمی اتخاذ شد و منجر به تدوین برنامه جامع کنترل کیفی هوای اصفهان به دستور جناب آقای دکتر زرگرپور استاندار محترم گردید. بنابراین اصفهان هم اکنون دارای برنامه جامع کنترل کیفی هوا می باشد که دارای 38 اقدام اساسی در هشت محور است و حدود 30 دستگاه اجرایی و مدیریت شهری در اجرای آن نقش دارند، این برنامه جامع، که توسط دانشگاههای اصفهان و صنعتی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان تدوین گردیده دارای 54 درصد اقدامات پیشگیرانه و 46 درصد رویکرد کنترلی می باشد.

در پایان انتظار می رود به منظور اطلاع رسانی صحیح و شفاف به مردم عزیز اینگونه مطالب پس از بررسی علمی و تأیید صحت و سقم آن توسط دستگاههای اجرایی و مسؤول ، انتشار یابد.

توضیحات خبرگزاری مهر:

در خصوص بند یک و اینکه مطرح شده" هیچ گزارشی دال بر بارش برف قرمز در اصفهان توسط اداره کل محترم هواشناسی استان اصفهان مورد تأیید قرار نگرفته " باید گفت:مرجع اظهار نظر در اين خصوص ازون سنجي و يا واحد شيمي جو اداره كل هواشناسي استان اصفهان است، كه مدير ازون سنجي (كه از مجرب ترين متخصصان هواشناسي كشور است) بارش برف قرمز و خاكستري را تاييد كرده و برف خاكستري را ناشي از تركيب با ذرات كربن سياه و تركيبات گوگردي و برف قرمز را ناشي از تركيب با سرب يا ساير ذرات آلاينده دانسته و خبر آن، روز سه شنبه گذشته در خبرگزاري مهر منتشر شده است.

در خصوص بند 2 نیز باید گفت: در هيچ جای مصاحبه یاد شده مطرح نشده است که" اعداد آلودگي غير واقعي اعلام يا سانسور مي شود" بلكه چند مرتبه صريحا صحبت از جدول آلودگي سايت اداره كل حفاظت محيط زيست می‌شود و به این نکته نیز اشاره شده است که " مسوولان اصفهاني طي سالهاي اخير مانور چنداني روي اين اعداد و ارقام نداشته اند و به نوعي ماجرا را لاپوشاني كرده اند." واضح است كه واژه "لاپوشاني" كاملا هوشمندانه در قرينه قبلي جمله وي با جمله " مانور چنداني ندارند" آمده است.

در بند سوم از جوابيه، اين اداره كل مي گويد: اصفهان آلوده ترين شهر دنيا از نظر زيست محيطي نيست" در حالیکه رييس ازن سنجي اداره كل هواشناسي استان اصفهان بر این باور است که" سنندج، ایلام، اصفهان، اراک، اهواز و تهران از سوی سازمان جهانی بهداشت به عنوان آلوده‌ترین شهرهای جهان ثبت شده اند".