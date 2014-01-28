به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست رسانهای مدیرعامل جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان صبح امروز هشتم بهمن ماه و با حضور خبرنگاران و روزنامهنگاران برگزار شد.
«علیرضا حاجیانزاده»در ابتدای این نشست، بررسی وضعیت موجود کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را نخستین اقدام خود دانست و افزود: در ابتدای کار شرایط و وضعیت موجود کانون پرورش فکری را با توجه به پیشینه 50 ساله این مرکز مورد بررسی قرار داده و نیازها را شناسایی کردم چرا که ما ناگزیر هستیم خود را بهروز کنیم و براساس نیازهای فرهنگی روز جلو رویم.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به این که 890 مرکز فرهنگی ثابت، سیار و کتابخانههای پستی در سراسر ایران وجود داردگفت: تلاش ما براین است که این مراکز و امکانات را گسترش دهیم و جمعیت 12 میلیونی وزارت آموزش و پرورش را هدف قرار دهیم. البته ما محدودیتها و توان خود را هم درنظر میگیریم. به این معنی که لازم نیست همه این دانشآموزان عضو کانون باشند و از امکانات آن بهره ببرند اما میتوانیم این جمعیت میلیونی را با کانون پرورش فکری و فعالیتهای آن آشنا کنیم تا براساس علاقه خود، جذب کانون شوند.
حاجیانزاده، فعالیتهای کانون را مکمل برنامه رسمی تعلیم و تربیت کشور دانست و افزود: کانون پرورش فکری، عهدهدار آموزش غیرمستقیم است و ویژگی این نوع آموزش، زمینهسازی برای جذب و پرورش علاقهمندان است. در کانون پرورش فکری، بیش از 40 فعالیت مختلف در زمینه قصهگویی، شعر، داستان، نقاشی، تئاتر، سینما و... انجام میشود و هر کودک و نوجوانی براساس سلیقه خود میتواند در یکی از مراکز کانون ثبتنام و فعالیت مورد علاقه خود را پیگیری کند.
مدیرعامل کانون پرورش فکری با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره فعالیتهای این مرکز گفت: رهبر جمهوری اسلامی معتقدند باید یک هسته مرکزی در کانون پرورش فکری وجود داشته باشد تا نیازهای کشور براساس آن رصد شود و برای پاسخ دادن به این نیاز باید یک طرح جامع وجود داشته باشد تا همه فعالیتها از آن تاثیر بگیرند.
فعال سازی حوزه سینما و تئاتر در کانون
به گفته حاجیانزاده، فعالسازی حوزه سینما و تئاتر یکی دیگر از مواردی است که در دوره جدید به آن پرداخته میشود. او جایگاه کانون پرورش فکری را یک جایگاه حاکمیتی دانست و افزود: ما نمیخواهیم با بخشهای دولتی و غیردولتی در زمینه تولیدات فرهنگی رقابت کنیم. ما از همه این سازمانها برای تولید آثار بهتر حمایت میکنیم.
او با اشاره به اینکه بسیاری از سینماگران مطرح چون بهرام بیضایی و ناصر تقوایی و عباس کیارستمی، کار خود را از کانون شروع کردهاند گفت: ما میخواهیم از تجربه بزرگان هر حوزه بهره ببریم ضمن اینکه به جوانان در رشتههای مختلف ادبی و هنری هم بها میدهیم.
کانون پرورش فکری در این سالها در بخش پویانمایی فعالتر بوده اما برآن هستیم تا به فیلم ، تئاتر و موسیقی هم بپردازیم.
رویکرد کتابهای زبان کانون براساس فرهنگ ایرانی - اسلامی
علیرضا حاجیانزاده، همچنین به فعالیتهای کانون زبان ایرانی اشاره و بیان کرد: کانون زبان ایران با 90 سال سابقه از مجموعههای وابسته به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. ما برآن هستیم تا به جهت محتوا و سبک آموزش، رویکرد کتابهای کانون زبان، براساس فرهنگ ایرانی- اسلامی باشد.
دیگر از برنامههای کانون به گفته مدیرعامل آن، آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانهاست. ما در کانون زبان، هفت زبان خارجی را آموزش میدهیم که به تازگی آموزش زبان فارسی هم اضافه شده است.
طرح رمان نوجوان از پروژه به یک رویه ثابت تبدیل میشود
علیرضا حاجیانزاده، در پاسخ به خبرنگار مهر در ارتباط با طرح رمان نوجوان و حمایت از آثار تالیفی گفت: ما سازوکاری فراهم میکنیم تا مدیریتها شخصمحور نباشد. قرار است هستههای مطالعاتی شکل بگیرد و تا پروژه به یک رویه تبدیل شود.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان از راهاندازی شورای سیاستگذاری و نظارت بر تولید خبر داد و افزود: در این شورا همه طرحها از جمله رمان نوجوان مورد بررسی قرار میگیرد. ما حتی با نویسندگان این طرح، جلساتی داشتهایم تا بتوانیم کتابهای جذابتری برای نوجوانان تولید کنیم و به ثبات مورد نظر برسیم.
سرعت چاپ و انتشار کتابها و همچنین تسهیل و بازنگری در روند توزیع از جمله موارد دیگری است که باید به آن پرداخته شود. نویسندگانی که کتابهاشان در انتشارات کانون منتشر میشود، تمایل دارند که کتابها و آثارشان جز کتابخانههای کانون در مراکز دیگر هم توزیع شود.
به گفته حاجیانزاده، خلاصهای از 32 عنوان از کتابهای طرح رمان نوجوان ترجمه شده و قرار است کتابهای بیشتری از کانون به زبانهای دیگر ترجمه شود تا معرف فرهنگ ایرانی و جامعه امروز ایران به دیگر کشورها باشند.
او همچنین انتشار کتاب به خط بریل را یکی دیگر از اقدامات کانون دانست و افزود: کانون از سالها پیش کتابهایی به خط بریل منتشر میکند و این رویه ادامه پیدا میکند. ضمن اینکه 5 مرکز فراگیر در تهران وجود دارد که کودکان استثنایی که معلولیتهایی به لحاظ جسمی دارند در کنار بچههای معمولی فعالیت میکنند و کتاب میخوانند و در پی آن هستیم تا تعداد این مراکز را گسترش دهیم.
حاجیانزاده درباره عروسکهای «دارا و سارا» و تاثیری که این عروسکها بر کشورهای دیگر گذاشتهاند هم گفت: کانون از تولیدکنندگان داخلی خواسته تا این عروسکها را تولید کنند اما هنوز امکان تولید انبوه آن در کشور وجود ندارد.
برنامههای کانون پرورش فکری در دهه فجر
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان در بخشی از این نشست، برنامه های کانون برای بزرگداشت دهه فجر را هم اعلام کرد.
به گفته حاجیانزاده، کمیته کودک و نوجوان که مسئولیت آن با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است تشکیل شده است. ضمن آن که معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی، معاونت فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان پژوهش و انتشارات مدرسه، گروه کودک شبکه دو و پنج و گروه خانواده رادیو ایران اعضای دیگر این کمیته را تشکیل میدهند. برای اساس، کمیته کودک و نوجوان ستاد بزرگداشت دهه فجر با هدف تداوم انقلاب اسلامی و ماندگاری ارزشهای آن برای آیندگان، برنامه های خود را در روزهای دهه فجر امسال برگزار خواهدکرد.
تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی(ره)، افتتاح مراکز فرهنگی- هنری کانون در شهرهایی همچون نهاوند و اسفراین، برگزاری هفتمین جشنواره فیلم کودکان و یازدهمین جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان، رونمایی از دو بازی رایانهای و... از جمله برنامههای کانون همزمان با دهه فجر است که مدیر جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به انها اشاره کرد.
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