تیم والیبال شهرداری زاهدان در برابر میزان مشهد تن به شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال شهرداری زاهدان عصر چهارشنبه درسالن مهران مشهد مقدس مقابل تیم میزان قرار گرفت و به رغم تلاش بازیکنان این تیم اما با نتیجه 3 بر صفر در مقابل میزبان مغلوب شد.

تیم والیبال میزان مشهد شب گذشته موفق شد تا با کسب امتیاز30 بر 28 در دور نخست، 25 بر 21 در دور دوم این رقابت و همچنین 29 بر 27 در دور سوم در مقابل شهرداری زاهدان به پیروزی دست یابد.

تیم والیبال میزان مشهد با کسب سه امتیاز این بازی در مجموع با کسب 37 امتیاز در رتبه سوم و تیم والیبال شهرداری زاهدان با 16 امتیاز در رتبه یازدهم جدول باقی ماند.

هفته هجدهم لیگ برتر والیبال روز گذشته با انجام شش بازی در شهرهای تهران، تبریز، مشهد، کرج، گنبد و آمل پیگیری شد که تیم های کاله مازندران، میزان مشهد، پیکان، سایپا، شهرداری تبریز و متین ورامین در برابر حریفان خود به پیروزی دست یافتند.

شهرداری زاهدان که در نخستین اولین سال حضور خود در لیگ برتر با مشکلات مالی زیادی دست و پنجه نرم می کند، اگرچه به همان 16 امتیاز و رتبه یازدهمی خود قناعت کرد ولی در برابر تیم میزان مشهد بازی تماشاگر پسندی ارایه کرد.