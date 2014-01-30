بلاتکلیفی طرح نجات خانه هایی که روی آب بنا شد/ به دنبال پرتقال فروش

به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای دنباله دار نجات مسکن مهر پلدختر از سیل و سیلاب موجب واکنش مسئولان مختلف شده است به طوریکه در آخرین اظهارات استاندار لرستان خواستار تعیین تکلیف در این زمینه شده بود.

هوشنگ بازوند در سفری که به شهرستان پلدختر داشت در بازدید از محل احداث پروژه های مسکن مهر از جانمایی این پروژه به شدت انتقاد کرد و آن را مصداق واقعی کارغیرکارشناسی در استان دانست.

وی هدررفت سرمایه و زمان را از تبعات این گونه تصمیمات غیرکارشناسی دانست و از متولیان امر در شهرداری خواست که هر چه سریع تر تدبیری برای نجات واحدهای مسکن مهر از سیلاب بیاندیشند.

اینجا خانه های مردم روی آب ساخته شده است

بنابر این گزارش مسکن مهر پلدختر که از ابتدا با جانمایی اشتباه در مسیر یک آبراهه فصلی احداث شده است حال طرح نجات واحدهای مسکن مهر از سیلاب و اجرای سیستم و کانال های هدایت آبهای سطحی بلاتکلیف مانده تا هر کدام از دستگاهها توپ را به میدان هم بیندازند.

در این راستا رضا میرزایی دبیر کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه های استان لرستان پیش از این بارها در گفتگوهای مختلفی بر ضرورت اجرایی شدن مطالعات مشاور در زمینه ایجاد کانالهای جمع آوری آبهای سطحی تاکید کرده و هشدار داده است هر دستگاه اجرایی که بدون توجه به مطالعات مهندسان مشاور، اقدام به احداث کانال یا هر سازه دیگری در محدوده مسکن مهر کند، بایستی در آینده پاسخگوی مشکلات این طرح باشد.

امور آب: هزینه مطالعات مشاور پرداخت نشد

و اما مطالعات مشاور که از آن صحبت می شود کجاست؟مسئولان می گویند که طرح جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر پلدختر توسط مهندسان مشاور مطالعه و طراحی شده ولی بعضی اصرار دارند که بدون استفاده از مطالعات مشاور کانالی به صورت دلخواه اجرا کنند.

در توضیح این موضوع اکبر مهری رئیس اداره منابع آب شهرستان پلدختر می گوید که کار انجام مطالعات برای رفع مشکل آبهای سطحی مسکن مهر پلدختر دو سال پیش انجام شده ولی به دلیل اینکه مطالبات مشاور طرح و هزینه طراحی و مطالعه توسط شهرداری پرداخت نشده است مشاور از دادن اطلاعات و جزئیات اجرایی طراحی مقاطع خودداری می کند.

تا اینجای ماجرا بارها در گزارشهای مختلف مورد اشاره قرار گرفته است ولی چرا شهرداری پول مطالعات مشاور را پرداخت نمی کند تا بتوان نسبت تحویل و اجرای مطالعات اقدام کرد؟

معاون استاندار: پول را به شهرداری دادیم ولی...

در سفری که طی روزهای اخیر معاون عمرانی استانداری لرستان به پلدختر داشته است مجید کیان پور صراحتا به این سوال پاسخ داده تا بر پیچیدگیها در این زمینه افزوده شود. وی در این سفر به مانند استاندار لرستان از جانمایی غیرکارشناسی پروژه مسکن مهر پلدختر به شدت انتقاد کرده و از نفوذ آب باران و سیلاب به خانه های مردم ابراز نگرانی کرده است.

معاون عمرانی استانداری لرستان همچنین در واکنش به عدم پرداخت هزینه مطالعات مشاور نیز گفته است که پیش از این 200 میلیون ریال برای هزینه طراحی و مطالعه مشاور مسکن مهر پلدختر از سوی استانداری لرستان اختصاص یافته ولی شهرداری این مبلغ را به مشاور طرح پرداخت نکرده است!

این سخنان مجید کیان پور بر پیچیدگی موضوع می افزاید که اگر هزینه ای برای پرداخت مطالبات مشاور پرداخت شده چرا شهرداری نسبت به تسویه حساب با مشاور پروژه اقدام نکرده تا هر چه سریعتر سیستم هدایت آبهای سطحی در منطقه تنگ علی و سایت مسکن مهر پلدختر اجرایی شود.

شهردار: پول را به مشاور دادیم ولی....

تماس خبرنگار مهر با شهردار پلدختر برای اطلاع از جزئیات این موضوع منجر به نتیجه خاصی نشد و جهانگیر اکبری تنها به ذکر این نکته اکتفا کرد که از مبلغ 200 میلیون ریال اختصاص یافته برای پرداخت به مشاور در فاز نخست مبلغ 90 میلیون ریال پرداخت شده و مابقی مطالبات مشاور طرح مسکن مهر در فاز بعدی پرداخت می شود!

به هر روی در حالی مسکن مهر شهرستان پلدختر در آستانه تحویل به متقاضیان قرار دارد و هر ساله باید در هراس سیلاب بر خود بلرزد که معلوم نیست اعتبار اختصاص یافته برای پرداخت هزینه مطالعات مشاور چرا به طور تمام و کمال پرداخت نشده و از سوی دیگر چرا طرح نجات واحدهای مسکن مهر از سیلاب اجرایی نمی شود.

لازم به ذکر است شهرستان پلدختر به علت قرارگیری در خروجی استان لرستان و مجاورت با رودخانه کشکان از نظر سیل خیز بودن آسیب پذیرترین شهرستان لرستان است به طوریکه تجربه سیل سال 84 در پلدختر خود به تنهایی گویای وضعیت سیل خیزی این شهرستان است.

هشدار به مسئولان: پلدختر میزبان خسارت بارترین سیل 50 سال گذشته لرستان

شهرستان پلدختر در بهمن ماه سال 84 شاهد خسارت بارترین سیلاب 50 سال گذشته لرستان بوده تا این سیلاب با آبدهی بیشینه سه هزار و 90 مترمکعب در ثانیه خساراتی معادل 800 میلیارد ریال بر جای بگذارد.

با این تفاسیر اجرای پروژه های مختلف ساختمانی در شهرستان پلدختر باید با لحاظ موارد مختلف در رابطه با سیلابهای فصلی صورت گیرد که متاسفانه در احداث مسکن مهر پلدختر این موضوع مورد توجه قرار نگرفته تا خانه های مردم در مسیر یه مسیل ساخته شوند.

حال به نظر می رسد متولیان امر به جای پاس دادن توپ تقصیرکاری به میدان یکدیگر باید هرچه سریعتر طرح جمع آوری و هدایت آبهای سطحی منطقه محل احداث سایت مسکن مهر را اجرایی کنند تا مبادا غفلت از این موضوع منجر به مخاطرات جدی و تبعات جبران ناپذیر در این بخش شود.