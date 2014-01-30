رای موافق شورای شهر اردبیل به تغییر آرم شهرداری/ زنجانی خداحافظی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه هفتگی شورای شهر اردبیل که شامگاه چهارشنبه برگزار شد و مدتی نیز با تشنج در بین برخی از اعضاء همراه بود، منتخبین مردم در مجلس محلی به تغییر آرم شهرداری که در دور سوم شورا نیز مطرح بود، رای موافق دادند.

در این جلسه که با غیبت یکی از اعضاء و مخالفت های زیاد در خصوص این مصوبه همراه بود، پس از بحث و بررسی دو ساعته؛ درخواست شهرداری اردبیل مبنی بر تغییر آرم به رای گیری کشید تا این طرح با هفت رای موافق و پنج رای مخالف مورد تصویب قرار گیرد.

در این رای گیری که دوبار صورت گرفت یکی از اعضاء شورا که از موافقان طرح بود، نسبت به شمارش آرا از سوی رئیس شورای شهر اردبیل که تعداد آراء موافق را شش رای اعلام کرده بود، عکس العمل تند نشان داد که این مسئله باعث بروز تشنج در بین برخی اعضاء شورا شد.

در بررسی این طرح یکی از اعضاء شورای شهر اردبیل با اشاره به مصوبه تغییر آرم شهرداری خواستار بهره گیری از المان های مذهبی شهر اردبیل برای طراحی جدید شد.

ذکی الله خوشبخت تاکید کرد: در طرح قبلی که مورد تاکید شورای سوم نیز قرار گفته بود، لفظ جلاله الله د ر وسط طرح دیده می شود که به دلیل مباحث شرعی باید تغییر یابد.

وی تصمیم گیری در این خصوص را از اختیارات شورا دانست و ادامه داد: برای طراحی آرم جدید باید از هنرمندان استان بهره گرفت تا آرمی با توجه به پیشینه تاریخی و مذهبی و نیز معرف استان و اردبیل طراحی شود.

منشی شورای شهر اردبیل نیز به عنوان موافق مصوبه تغییر آرم با اشاره به حاشیه های ایجاد شده در این خصوص در بین اعضاء یادآور شد: باید اول مطمئن شویم که درخواست شهرداری و بررسی این طرح در مسیر صحیح و قانونی بوده است یا نه.

سلامت صفری با بیان اینکه درخواست شهرداری اردبیل مبنی بر تغییر آرم و نیز تصویب آرم قبلی که سال گذشته در مسابقه ای انتخاب شده بود، در یک نامه خلاف آئین نامه شورا است، ادامه داد: این اقدام باید براساس آئین نامه و قوانین شورا و در مسیر درست پیگیری و مصوب شود.

شهردار اردبیل نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه آگهی تغییر آرم فبل از مدیریت من بوده اما در انتخاب طرح سال گذشته حضور داشته ام، تصریح کرد: متاسفانه آرم مصوب شهرداری بنا به دلایلی سر از شهرداری سمنان درآورد و با تصویب شورای این شهر هم اکنون در شهرداری سمنان مورد استفاده قرار می گیرد.

صدیف بدری با بیان اینکه امروزه مفهومی بودن و ساده سازی در آرم های شهرداری مورد تاکید قرار می گیرد، متذکر شد: در صورتی که شورا تصمیم بگیرد آرم جدید طی فراخوانی به مسابقه گذاشته خواهد شد تا طراحی و مورد استفاده قرار گیرد.

در ادامه این جلسه نیز آرم قبلی طراحی شده که در دور سوم شورای شهر اردبیل مورد بررسی قرار گرفته بود، به رای گیری گذاشته شد که با مخالفت اکثریت اعضاء مواجه شد و رای نیاورد.

براین اساس مصوب شد که مسابقه ای برای طراحی آرم جدید شهرداری اردبیل برگزار شود تا آرم نهایی این نهاد خدماتی معرفی و مورد استفاده قرار گیرد.

این جلسه در نهایت با خداحافظی رسمی جواد زنجانی نائب رئیس شورای شهر اردبیل و منتخب سه دوره شورا که به عنوان اولین فرماندار دولت جدید در استان اردبیل معرفی شده، به پایان رسید.

شورای اسلامی شهر اردبیل دارای 13 عضو می باشد و قرار است به جای جواد زنجانی نفر چهاردهم منتخب مردم که بیشترین آرا را پس از اعضاء اصلی کسب کرده در اینده ای نزدیک معرفی شود.