5 کشته و 11 زخمی در انفجار بغداد/پایان عملیات نظامی در الرمادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسله، یک منبع پلیس در استان بغداد امروز اعلام کرد: یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در شمال بغداد منفجر شد. بر اثر این انفجار دستکم 5 نفر کشته و 11 تن زخمی شده اند.

این منبع افزود: خودروی بمبگذاری شده در منطقه الکسره واقع در شمال بغداد منفجر شد و نیروهای امنیتی محل حادثه را محاصره کرده اند.

از سوی دیگر پایگاه خبری نهرین به نقل از "فالح العیساوی" معاون رئیس شورای استانداری الانبار روز گذشته اعلام کرد که عملیات نظامی در شهر الرمادی به پایان رسید. این تصمیم پس از نشست امنیتی با "سعدون الدلیمی" وزیر دفاع عراق اتخاذ شد.

این در حالی است که تحلیلگران و کارشناسان پایان عملیات نظامی در شهر الرمادی را بعید می دانند چرا که افراد مسلح گروه داعش به حملات خود در مناطق مختلف استان الانبار ادامه می دهند و همچنان بر فلوجه سیطره دارند.

فالح العیساوی خاطرنشان کرد: جزیره البوفراج به طور کامل از یوغ تروریست ها آزاد شده است و همچنین منطقه البوبالی نیز با همکاری ساکنان آن از سیطره افراد مسلح خارج شده است و نیازی به ادامه عملیات نظامی در الرمادی نیست.

از سوی دیگر وزارت دفاع عراق اعلام کرد که نوری المالکی نخست وزیر این کشور به استاندار الانبار و وزیر دفاع دستور داده است نیازهای عشایر منطقه البوفراج را فراهم کنند.