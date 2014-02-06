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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۰۵

سلسله انفجارهای امروز بغداد بیش از 50 کشته و زخمی بر جا گذاشت

سلسله انفجارهای امروز بغداد بیش از 50 کشته و زخمی بر جا گذاشت

رسانه های خارجی از کشته و زخمی شدن بیش از 50 نفر در سلسله انفجارهای امروز بغداد خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مناطق مختلف بغداد امروز شاهد چندین انفجار بود. در یکی از این انفجارها دو دستگاه خودروی بمبگذاری شده در منطقه کمپ ساره منفجر شد و یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده نیز در منطقه الشعب منفجر شد که 4 کشته و 15 زخمی بر جا گذاشت.

در منطقه جمیله در شرق بغداد و نیز در منطقه الحریه 2 دستگاه خودروی بمبگذاری شده باعث کشته شدن 5 نفر و زخمی شدن 13 تن شد.

بر اثر انفجار دو دستگاه خودروی بمبگذاری شده در منطقه الدولعی در شمال بغداد نیز دو نفر کشته و 9 تن زخمی شدند. همچنین در منطقه الباب شرقی در مرکز بغداد یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده یک کشته و 5 زخمی بر جا گذاشت.

خاطرنشان می شود در مجموع این انفجارها در مناطق مختلف بغداد بیش از 50 نفر کشته و زخمی شدند.

کد مطلب 2230708

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