15 طرح هادی در دهه فجر در استان بوشهر افتتاح و اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فرزانه صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های عمرانی در شهرستان دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دهه مبارک فجر 17 پروژه عمرانی با اعتبار بالغ بر 47 میلیارد و100 میلیون ریال افتتاح و اجرا که از این تعداد 15 پروژه طرح هادی است.

وی اضافه کرد: این طرح‌ها شامل افتتاح و اجرای طرح‌های هادی و مسکن شهری است که در شهرستان‌های عسلویه، گناوه، دشتی و دیر افتتاح و اجرا خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر افزود: از این تعداد ۱۱ طرح هادی افتتاح و چهار طرح هادی نیز عملیات اجرایی آنها با حضور مسئولین شهرستان‌ها آغاز خواهد شد که بیشترین این طرح‌ها در شهرستان کنگان خواهد شد.

فرزانه همچنین از افتتاح دو پروژه مسکن شهری همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر خبر داد و تصریح کرد: این پروژه‌ها شامل حسنیه شهدا و خانه عالم است که اعتبارات اختصاص یافته به این پروژه‌ها از محل استانی، ملی و رهبری است.

وی بیان کرد: در شهرستان دشتی نیز شش طرح هادی با اعتبار 14 میلیارد و 600 میلیون ریال در روستاهای زلزله‌زده کردلان، چاهگاه، سنا، دهوک، سرمک و علی آباد کاکی است مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

