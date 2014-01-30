كنگره شعر كوير رويداد بزرگ فرهنگي يزد/ افتخارات هنرمندان ابركوه فراتر از حمايتهاست

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عبدالحسيني، صبح پنجشنبه در جلسه شوراي فرهنگ عمومي شهرستان ابركوه با اشاره به برگزاري ششمين كنگره سراسري شعر كوير در ابركوه اظهار داشت: این برنامه در تقویم وزارت ارشاد نیز به صورت دوسال یک بار گنجانده شده و هیچکس نمی تواند آن را از برنامه ها حذف کند.

عبدالحسینی ادامه داد: این کنگره ظرفیت و پتانسیل خوبی برای شناساندن استان یزد و به خصوص شهرستان ابرکوه به دیگر هموطنان است.

ارسال 700 اثر به كنگره سراسري شعر كوير

مديركل ارشاد استان يزد از ارسال بیش از 700 اثر به دبیرخانه این کنگره خبر داد و بيان كرد: چنين آماري براي يك جشنواره شعر بي نظير است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به درخواست ها برای حمایت بیشتر از برنامه های فرهنگی و هنری ابرکوه اظهار داشت: به واسطه وجود پتانسیل های بسیاری که در این زمینه در این شهرستان وجود دارد، نگاه ویژه ای به ابرکوه داریم.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان یزد همچنين با تبريك فرا رسيدن ايام الله دهه فجر، خواستار تبیین هر چه بیشتر دستاوردهای نرم افزاری انقلاب مانند کسب عزت در جهان پرداخت.

بهرام عبدالحسینی بيان كرد: متأسفانه به میزان زیادی از فعالیت در مسیر تبیین اهداف انقلاب به خصوص برای نسل جوان فاصله گرفته ایم.

وی خاطرنشان كرد: بیشتر فعالیت های ما در این ایام به کارهای سخت افزاری و به طور مثال افتتاح پروژه ها و کارهای عمرانی سوق داده شده است که این امور اگر چه لازم است، اما برای تبیین اهداف ارزشی انقلاب کافی نیست.

این مسئول تأکید کرد: باید برای جامعه و به خصوص جوانان به این نکته بپردازیم که عزتی که امروز ایران اسلامی در جهان دارد و قدرت های برتر جهانی را در یک طرف میز و خود در طرف دیگر در موضوع هسته ای به مذاکره می کشاند، در طول تاریخ ایران دیده نمی شود که این امر از برکات انقلاب است.

عبدالحسینی ادامه داد: باید این مسئله را یادآور شد که اگر چه برخی از مشکلات اقتصادی در جامعه وحود دارد ولی دستاوردهایی که انقلاب اسلامی برای ما به برکت خون شهدا و تلاش های امام راحل به ارمغان آورده است، با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست.

بخش ويژه فارس زبانان مقيم ايران در جشنواره در نظر گرفته شد

رئیس انجمن شعر و ادب ابرکوه نيز در این جلسه از استقبال بسیار خوب شاعران کشور از این کنگره خبر داد.

فریبا قیومی زاده گفت: تا یک هفته پیش که آثار ارسالی جمع بندی شد، 200 شاعر از سراسر کشور بیش از 700 اثر به دبیرخانه این کنگره ارسال کرده اند.

وي تصريح كرد: در یکی از بخش های ویژه نیز که اختصاص به فارسی زبانان مقیم ایران دارد شاهد استقبال از کنگره بوده ایم.

نماینده شاعران ابرکوه با اظهار گلایه از عدم توجه به این انجمن اظهار داشت: در حالی که ابرکوه مرکز شعر و ادب استان یزد خوانده می شود و شاعران ابرکوهی در سطح کشور حضوری فعال در کنگره های مختلف دارند و در کشور شناخته شده اند در این شهرستان فاقد هر گونه امکاناتی هستند.

قیومی زاده ادامه داد: این انجمن ثبت شده که 20 سال از فعالیت خود را سپری می کند حتی یک صندلی به نام خود ندارد و مکانی نیز برای جلسات هفتگی به نام انجمن شعر و ادب در شهرستان دیده نمی شود.

امام جمعه ابرکوه نيز در اين مراسم اظهار داشت: تلاش ها و فعالیت های فعالان فرهنگی شهرستان بسیار فراتر از حمایت هایی است که از طرف دولت و دستگاه های متولی به آنان می شود.

كمبود فضاهاي آموزشي هنرمندان ابركوهي را رنج مي دهد

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی يادآور شد: کمبود فضاهای تفریحی مانند سینما و همچنین مرکزی برای آموزش مباحث فرهنگی چون فرهنگسرا و سالن چند منظوره ای که بتواند پاسخگوی نیازهای فرهنگی شهرسنان باشد این شهرستان را رنج می دهد و قبل از این هم بازگو شده است.

وی با اشاره به یکی از موضوعات جلسه در مورد هماهنگی برای برگزاری ششمین کنگره شعر سراسری کویر در ابرکوه اظهار داشت: در حالی که تنها از هنرمندان شهرستان حمایت معنوی می شود شاهد حضور و فعالیت فعالان هنری و فرهنگی و جلوه کردن آن ها چون شاعران در کشور هستیم.

حسینی ادامه داد: ضرورت دارد که با حمایت های مناسب از ارشاد شهرستان به شکوفا شدن پتانسیل جوانان در مباحث فرهنگی پرداخت.

امام جمعه ابرکوه تاكيد كرد: تلاش های که هنرمندان شهرستان برای شکوفایی استعدادها از خود نشان می دهند، فراتر از انتظار و حمایت هایی است که ما از آنان انجام می دهیم.

وی ادامه داد:بایدبه خصوص از دست اندرکاران کنگره شعر کویر و شاعران ابرکوه که سرآمد استان یزد در این زمینه هستند و در کشور نیز به عنوان نمایندگان استان یزد حضوری فعال دارند حمایت های جدی تری به عمل آورد.