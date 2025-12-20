حجت‌الاسلام عباس دانشی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری آئین اختتامیه یازدهمین کنگره سراسری شعر کویر در شهرستان ابرکوه در روزهای سوم و چهارم دی‌ماه اظهار داشت: این کنگره امسال بیستمین سال فعالیت دبیرخانه خود را پشت سر می‌گذارد و بیش از ۷۰۰ اثر از شاعران ۳۱ استان کشور دریافت کرده است.

وی با تاکید بر اهمیت این رویداد در تقویم فرهنگی کشور تأکید کرد گفت: امسال، در بیستمین سال فعالیت دبیرخانه این رویداد فرهنگی، شاهد استقبالی کم‌نظیر بوده که نشان از عمق نفوذ و اعتبار این کنگره دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد با اشاره به تنوع جغرافیایی مشارکت‌کنندگان، به حضور برجسته شاعران از اقصی نقاط مختلف کشور اشاره کرد و گفت: شهرهایی که آثار شاعرانشان در بخش پایانی پذیرفته شده است شامل شهرهای تبریز، ارومیه، همدان، زنجان، آمل، رشت، گرگان، مشهد، اصفهان، شیراز و یزد هستند که این مشارکت گسترده نشان‌دهنده جایگاه ویژه این کنگره در میان جامعه ادبی کشور دارد.

وی تصریح کرد: آئین افتتاحیه این رویداد مهم فرهنگی روز چهارشنبه سوم دی‌ماه و آئین اختتامیه در صبح روز پنجشنبه چهارم دی‌ماه با حضور برگزیدگان، مسئولین محترم استانی و شهرستانی، شاعران و مردم شریف و ادب‌دوست شهرستان ابرکوه برگزار خواهد شد.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، از تلاش‌های خالصانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ابرکوه، انجمن شعر و ادب ابرکوه، فرمانداری، شهرداری‌های بخش مرکزی و بهمن، و بخشداری‌های بخش مرکزی و بهمن که این کنگره را با شکوه هر چه زیباتر برگزار می‌نمایند، قدردانی کرد.