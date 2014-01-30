به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین وضعیت آمادهسازی و تحویل فیلمها با اضافه شدن دو فیلم «دلتنگیهای عاشقانه» به کارگردانی رضا اعظمیان و «معراجیها» به کارگردانی مسعود دهنمکی، جدول نمایش فیلمها کامل و برنامه نمایش همه سینماهای مردمی روی سایت جشنواره بارگذاری شده است.
علاقهمندان میتوانند با مراجعه به آدرس سایت جشنواره فیلم فجر http://www.fajrfilmfestival.com جدول برنامهها را مشاهده کنند همچنین برای خرید جدول نیز میتوانند در روز جمعه، ۱۱ بهمن ماه جدول کامل نمایش فیلمها را از سینماهای نمایشدهنده خریداری کنند.
جدول نمایش سینماهای مردمی با اضافه شدن دو فیلم «دلتنگیهای عاشقانه» و «معراجیها» مشخص و اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین وضعیت آمادهسازی و تحویل فیلمها با اضافه شدن دو فیلم «دلتنگیهای عاشقانه» به کارگردانی رضا اعظمیان و «معراجیها» به کارگردانی مسعود دهنمکی، جدول نمایش فیلمها کامل و برنامه نمایش همه سینماهای مردمی روی سایت جشنواره بارگذاری شده است.
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