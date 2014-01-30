به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین وضعیت آماده‌سازی و تحویل فیلم‌ها با اضافه شدن دو فیلم «دلتنگی‌های عاشقانه» به کارگردانی رضا اعظمیان و «معراجی‌ها» به کارگردانی مسعود ده‌نمکی، جدول نمایش فیلم‌ها کامل و برنامه نمایش همه سینماهای مردمی روی سایت جشنواره بارگذاری شده است.



علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به آدرس سایت جشنواره فیلم فجر http://www.fajrfilmfestival.com جدول برنامه‌ها را مشاهده کنند همچنین برای خرید جدول نیز می‌توانند در روز جمعه، ۱۱ بهمن‌ ماه جدول کامل نمایش فیلم‌ها را از سینماهای نمایش‌دهنده خریداری کنند.