«دلتنگی های عاشقانه» در ارسباران نقد و بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یکشنبه ۲۹ شهریور ماه ساعت ۱۸ در قالب ۳۷۳ امین نشست باشگاه فیلم تهران با حضور عوامل فیلم در فرهنگسرای ارسباران اکران و نقد می شود .

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: فرشته و منوچهر به هنگام بازگشت از ماه عسل متوجه حمله نیروهای عراقی به ایران شده و زندگی عاشقانه ‌شان دستخوش تغییراتی می‌شود .

محمدرضا فروتن، میترا حجار، رویا تیموریان، شاهرخ فروتنیان، سیامک اطلسی، مریم کاویانی، شیوا خنیاگر بازیگران این فیلم هستند.

از دیگر عوامل این فیلم می توان به مدیر فیلمبرداری: نادر معصومی، مدیر صدابرداری: حسین بشاش، طراح صحنه: مجید لیلاجی، طراح گریم: محمدرضا قومی، طراح لباس: ژاله زکی زاده، مدیر تولید: رحمت عبدالله زاده اشاره کرد.

رضا اعظمیان کارگردان و فیلمنامه نویس، محمدرضا شرف الدین تهیه کننده مهمانان این برنامه هستند، همچنین طهماسب صلح جو به عنوان منتقد در این جلسه نقد و برسی حضور دارد.