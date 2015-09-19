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۲۸ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۲۵

«دلتنگی های عاشقانه» در ارسباران نقد و بررسی می شود

«دلتنگی های عاشقانه» در ارسباران نقد و بررسی می شود

فیلم «دلتنگی های عاشقانه» به نویسندگی و کارگردانی رضا اعظمیان در فرهنگسرای ارسباران اکران و نقد می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکشنبه ۲۹ شهریور ماه ساعت ۱۸ در قالب ۳۷۳ امین نشست باشگاه فیلم تهران با حضور عوامل فیلم در فرهنگسرای ارسباران اکران و نقد می شود .

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: فرشته و منوچهر به هنگام بازگشت از ماه عسل متوجه حمله نیروهای عراقی به ایران شده و زندگی عاشقانه ‌شان دستخوش تغییراتی می‌شود .

محمدرضا فروتن، میترا حجار، رویا تیموریان، شاهرخ فروتنیان، سیامک اطلسی، مریم کاویانی، شیوا خنیاگر بازیگران این فیلم هستند.

دلتنگی های عاشقانه

از دیگر عوامل این فیلم می توان به مدیر فیلمبرداری: نادر معصومی، مدیر صدابرداری: حسین بشاش، طراح صحنه: مجید لیلاجی، طراح گریم: محمدرضا قومی، طراح لباس: ژاله زکی زاده، مدیر تولید: رحمت عبدالله زاده اشاره کرد.

رضا اعظمیان کارگردان و فیلمنامه نویس، محمدرضا شرف الدین تهیه کننده مهمانان این برنامه هستند، همچنین طهماسب صلح جو به عنوان منتقد در این جلسه نقد و برسی حضور دارد.

کد مطلب 2918649

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