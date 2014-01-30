مذاکره با اسرائیل بهتر از گفتگو با مخالفان است/ایران یک قدرت منطقه ای مهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بثینه شعبان مشاور سیاسی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اطهار داشت: راز دیپلماسی سوریه ایمان به خدا و میهن است و سرزمین مقدس سوریه استحقاق هر گونه ایثار و فداکاری را دارد.

وی خاطرنشان کرد: مذاکره با اسرائیل بهتر از مذاکرات با مخالفان سوری در ژنو 2 بود زیرا مخالفان، پیشنهاد و ابتکار عملی که مبتنی بر حاکمیت و استقلال سوریه باشد را رد کردند و این واقعا عجیب است و همچنین تصمیم آمریکا برای کمک تسلیحاتی به مخالفان سوری را محکوم نکردند.

شعبان افزود: تجهیز تسلیحاتی هر گروهی علیه دولت یک جنایت محسوب می شود. اگر نیت واقعی و صادقانه برای حل بحران سوریه وجود داشت مخالفان سوری واقعی در داخل و خارج سوریه و همچنین ایران باید به نشست ژنو 2 دعوت می شدند زیرا ایران یک قدرت منطقه ای مهم برای حل بحران سوریه به شمار می رود.

مشاور سیاسی بشار اسد تصریح کرد: هیئت سوری مذاکره کننده هر چیزی را که برخلاف منافع ملی سوریه باشد نخواهد پذیرفت. هیئت مذاکره کننده مخالفان سوری خواهان اجرای بند 8 بیانیه ژنو 1 هستند و این در حالی است که ما خواهان بررسی تمامی بندهای این بیانیه هستیم.