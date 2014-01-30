۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۱۷

بثینه شعبان:

مذاکره با اسرائیل بهتر از گفتگو با مخالفان است/ایران یک قدرت منطقه ای مهم

مشاور سیاسی رئیس جمهوری سوریه با اعلام اینکه ایران یک قدرت منطقه ای مهم برای حل بحران سوریه است، مذاکره با رژیم صهیونیستی را بهتر از مذاکره با مخالفان سوری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بثینه شعبان مشاور سیاسی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اطهار داشت: راز دیپلماسی سوریه ایمان به خدا و میهن است و سرزمین مقدس سوریه استحقاق هر گونه ایثار و فداکاری را دارد.

وی خاطرنشان کرد: مذاکره با اسرائیل بهتر از مذاکرات با مخالفان سوری در ژنو 2 بود زیرا مخالفان، پیشنهاد و ابتکار عملی که مبتنی بر حاکمیت و استقلال سوریه باشد را رد کردند و این واقعا عجیب است و همچنین تصمیم آمریکا برای کمک تسلیحاتی به مخالفان سوری را محکوم نکردند.

شعبان افزود: تجهیز تسلیحاتی هر گروهی علیه دولت یک جنایت محسوب می شود. اگر نیت واقعی و صادقانه برای حل بحران سوریه وجود داشت مخالفان سوری واقعی در داخل و خارج سوریه و همچنین ایران باید به نشست ژنو 2 دعوت می شدند زیرا ایران یک قدرت منطقه ای مهم برای حل بحران سوریه به شمار می رود.

مشاور سیاسی بشار اسد تصریح کرد: هیئت سوری مذاکره کننده هر چیزی را که برخلاف منافع ملی سوریه باشد نخواهد پذیرفت. هیئت مذاکره کننده مخالفان سوری خواهان اجرای بند 8 بیانیه ژنو 1 هستند و این در حالی است که ما خواهان بررسی تمامی بندهای این بیانیه هستیم.

کد مطلب 2224937

