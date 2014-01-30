دور جدید مذاکرات ژنو 2/تمرکز بر موضوع تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دور جدید مذاکرات میان نمایندگان دولت و مخالفان سوریه در چارچوب نشست ژنو 2 امروز آغاز شد. مذاکرات امروز بر موضوع تروریسم یعنی بند نخست بیانیه ژنو 1 متمرکز خواهد بود.

این موضوع باعث بروز اختلافات بسیاری میان نمایندگان دولت و مخالفان سوری شده است به ویژه اینکه طرف های مختلف سوری همدیگر را به حمایت از تروریسم متهم می کنند و نیز این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که تروریسم مرزهای سیاسی سوریه را درنوردیده و به یک موضوع منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است.

خاطرنشان می شود مخالفان سوری که از سوی کشورهای غربی و عربی حمایت مالی و تسلیحاتی می شوند برای بالا بردن سقف خواسته های خود در مذاکرات ژنو 2 دولت سوریه را به تعامل مستقیم با گروه داعش و دیگر گروه های تروریستی در سوریه متهم می کنند.