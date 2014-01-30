پایان مذاکرات سوریه در روز جمعه/ پیشرفت هایی به دست آمده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل یک هفته پس از آغاز کنفرانس ژنو 2 در سوئیس به آلمان رفت. وی امروز پنج شنبه در دیدار با "یواخیم گاوک" رئیس جمهوری آلمان تلاش های دو طرف درگیر سوریه برای حل اختلافات از طریق مذاکره را ستود و گفت پیشرفت هایی در این مذاکرات به دست آمده است.

بان کی مون با تاکید بر لزوم اقدامات قاطعانه برای پایان جنگ داخلی در سوریه وضعیت شهرهای سوریه از جمله حمص را به شدت نگران کننده خواند. وی تایید کرد این دوره از مذاکرات فردا به پایان می رسد و پس از آن هیئت اعزامی از سوی دولت سوریه و نیز اپوزیسیون این کشور برای رایزنی پیرامون مسائل مورد مذاکره، سوئیس را ترک می کنند.

دبیرکل سازمان ملل گفت دور بعدی مذاکرات طرفین، در ماه فوریه در ژنو از سرگرفته خواهد شد. وی با این حال از اعلام تاریخ دقیق این نشست خودداری کرد. این در حالی است که شکاف عمیق بین مذاکره کنندگان در سوئیس موجب طولانی شدن روند مذاکرات و ناکامی ترتیب دهندگان کنفرانس ژنو 2 در دستیابی به اهدافشان شد.

بان کی مون که برای دیداری چهار روزه به آلمان رفته امروز با رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد و طی روزهای آینده با "آنگلا مرکل" و "فرانک والتر اشتاین مایر" صدراعظم و وزیر خارجه نیز دیدار می کند.

گفتنی است آلمان از جمله بزرگترین حامیان مالی سازمان ملل بوده و به دنبال کسب کرسی دائم در شورای امنیت این سازمان است.