10 درصد واحدهای شهرک های صنعتی خراسان شمالی غیرفعال هستند

محمدعلی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به این که در شهرستان های مختلف خراسان شمالی 14 شهرک و نایحه صنعتی وجود دارد، اظهار کرد: تاکنون در این شهرک ها 381 قرارداد با سرمایه گذاران منعقد و 161 هکتار زمین نیز برای راه اندازی واحدهای صنعتی واگذار شده است.

به گفته وی از 381 قرارداد منعقد شده در شهرک ها و نواحی صنعتی خراسان شمالی 159 واحد با سرمایه گذاری هزار و 100 میلیارد ریالی به بهره برداری رسیده و مابقی آنها مراحل مختلف ساخت را طی می کنند.

این مسئول عنوان کرد: اکنون ساخت 105 واحد تولیدی و صنعتی دیگر در شهرک ها و نواحی صنعتی خراسان شمالی در دست اجرا است و برای تکمیل این واحدها نیز بیش از 600 میلیارد ریال بودجه پیش بینی شده است.

یوسفی با بیان این که متوسط اشتغال زایی واحدهای شهرک ها و نواحی صنعتی خراسان شمالی 20 نفر است، اظهار داشت: بر اساس آمار اکنون حدود سه هزار نفر در واحدهای تولیدی شهرک های صنعتی استان مشغول به کار هستند.

وی در ادامه در مورد واحدهای راکد و غیرفعال صنعتی خراسان شمالی نیز گفت: اکنون حدود 10 درصد از واحدهای شهرک های صنعتی این استان غیرفعال و راکد هستند.

به گفته سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان شمالی مهمترین دلیل غیرفعال بودن شماری از واحدهای تولیدی و صنعتی این شرکت کمبود نقدینگی است.