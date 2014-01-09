۱۹ دی ۱۳۹۲، ۸:۲۳

يوسفي:

405 قرارداد در شهرک هاي صنعتي خراسان شمالي منعقد شد

بجنورد - خبرگزاري مهر: سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی گفت: از ابتدای تاسیس این شرکت تا کنون 405 قرار داد در شهرکهای صنعتی استان منعقد شده است.

محمدعلي يوسفي در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اين که در خراسان شمالي 14 شهرک و ناحيه صنعتی وجود دارد، اظهار کرد: تاکنون از هزار و 161 هکتار زمين موجود در اختيار اين شهرک ها و نواحي صنعتي، بيش از 171 هکتار به متقاضيان سرمايه گذاري واگذار شده است.

به گفته وي همچنين از ابتداي تشکيل اين شرکت تاکنون تعداد 405 قرارداد صنعتی برای اجرای طرحهای تولیدی و صنعتی با متقاضیان سرمایه گذاری منعقد شده است.

يوسفي اضافه کرد: تا کنون 150 واحد تولیدی صنعتی با هزار و 100 میلیارد ریال سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی خراسان شمالي به بهره برداری رسیده است.

وي با اشاره به اين که شرکت شهرکهای صنعتی استان بسترسازی های لازم برای جذب سرمایه گذار را انجام داده است، افزود: با اين حال توسعه شهرکهای صنعتی از برنامه های این شرکت است.

یوسفی عنوان کرد: همچنين در حال حاضر شهرک هاي صنعتي شهرستانهای شیروان و اسفراین هم آماده جذب سرمايه گذار هستند.

به گفته وي علاوه بر اين شهرک صنعتی شماره سه بجنورد واقع در مسیر سیساب و قوش قلعه هم سال آینده قابل واگذاری خواهد بود.

يوسفي اظهار کرد: با بسترسازی و توسعه شهرکهای صنعتی در شهرستانهای مختلف استان می توان صنایع پايین دستي پتروشیمی و سیمان بجنورد را به این شهرکها منتقل کرد.

سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی در پايان با تاکيد بر حمايت از محصولات توليدي در خراسان شمالي، افزود: در اين استان محصولاتی با برندهای معروف ثبت شده وجود دارد که حتی گواهينامه هاي معتبر آمریکا، استرالیا و کانادا را نيز دریافت کرده اند اما براي حمايت و بومي سازي اين محصولات لازم است به مقوله تبليغات محصول توجه جدي تري شود.

 

