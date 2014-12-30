نوسازی تجهیزات واحدهای صنعتی خراسان شمالی ۳۴ میلیارد ریال اعتبار گرفت

محمدعلی یوسفی صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی شماره ۲ در جمع خبرنگاران گفت: براساس تفاهم نامه سه جانبه بین بانك صنعت و معدن، سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران و صندوق ضمانت سرمایه گذاری و با هدف حمایت از واحدهای صنعتی، ۳۴ میلیارد ریال اعتبار به خراسان شمالی اختصاص یافت.

وی افزود: این اعتبارات برای نوسازی و بازسازی تجهیزات تولید و ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی مستقر در شهرك های صنعتی این استان اختصاص یافته است.

یوسفی گفت: مدیران واحدهای صنعتی دارای شرایط نوسازی و بازسازی باید با به همراه داشتن مدارك به واحد صنایع كوچك شركت شهركهای صنعتی خراسان شمالی مراجعه تا برای دریافت تسهیلات به بانك های عامل شامل بانک مهر، اقتصاد، صادرات، رفاه و ... معرفی شوند.

وی همچنین از تخصیص ۱۳ میلیارد ریال اعتبار فنی برای سال ۹۳ به استان خبر داد و افزود: در این راستا نیز تاكنون پنج واحد صنعتی به بانك های عامل این استان معرفی شده اند.

یوسفی در خصوص تسهیلات و طرح های صندوق ضمانت سرمایه گذاری نیز گفت: امسال ۲۱ طرح به این صندوق معرفی شده كه از این تعداد برای ۱۱ طرح ضمانت نامه صادر، سه طرح مورد تایید صندوق واقع و هفت طرح نیز در حال تكمیل مدارك هستند.

به گفته این مسئول امسال ۱۰ طرح صنعتی نیز در خراسان شمالی به بنیاد بركت معرفی شده است.

مدیرعامل شركت شهركهای صنعتی خراسان شمالی با تاكید براینكه صنعتگران و تولید كنندگان استان به حمایت های جدی نیاز دارند تصریح كرد: امیدواریم با ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی زمینه تحقق اهداف و توسعه استان در بخش صعنت فراهم شود.