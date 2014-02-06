به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان.پی.آر نیوز، فستیوال بین المللی فیلم برلین(برلیناله) امروز با اکران جهانی فیلم «هتل بزرگ بوداپست» ساخته وس اندرسون و با نقش آفرینی رالف فاینس در نقش دربان هتل آغاز می شود. این فیلم که داستانش بین دو جنگ جهانی اتفاق می افتد، به طور کامل در آلمان فیلمبرداری شده است.

فیلم دیگری که محصول استودیوی بابلزبرگ است، «مردان آثار ماندگار» (The Monuments Men)، فیلمی به کارگردانی جورج کلونی درباره متخصصان یادبودهای هنری است که سعی در نجات دادن این یادبودها در طی جنگ جهانی دوم از دست نازی ها دارند.

همچنین، جنگ موضوع اصلی فیلم «در میان دنیاها» نیز هست، فیلمی ساخته فئو آلاداگ کارگردان اتریشی که بر داستان یک سرباز آلمانی در افغانستان تمر کز می کند.

ریچارد لینکلیتر فیلمساز آمریکایی با فیلم «کودکی» که در طول بیش از یک دهه فیلمبرداری شده و داستان بزرگ شدن یک پسر بچه از کودکی تا جوانی را نشان می دهد به برلین باز می گردد.

به غیر از فیلم های آمریکایی و اروپایی، فیلم هایی از آسیا و آمریکای لاتین نیز در میان بیست فیلم برتری که برای جایزه خرس طلایی رقابت می کنند حضور دارند. بیش از 400 فیلم در طول این فستیوال 10 روزه در موقعیت های مختلفی در سراسر شهر اکران خواهند شد.

فیلم های هنری و مستقل در بخش پانورامای جشنواره به مدیریت ویلند اسپک به نمایش در می آیند.

اسپک می گوید: ما به فیلم هایی از سراسر دنیا نگاه می کنیم، من همچنین حداقل به نیمی از دنیا سفر می کنم تا بتوانم در پایان کار مطمئن باشم فیلم هایی که به آن ها اعتماد دارم را پیدا کردم و مطمئن شوم که این برنامه خوب از آب در می آید. ما در این بخش پنجاه فیلم از 30 کشور مختلف را به عنوان شرکت کننده، داریم.

فیلم سینمایی «عصبانی نیستم!» ساخته‌ رضا درمیشیان تنها نماینده سینمای ایران در شصت ‌و چهارمین جشنواره فیلم برلین در این بخش حضور دارد. این فیلم با تمرکز برمسایل اجتماعی، داستان دو جوان به نام‌ های نوید و ستاره را روایت می کند که در تهران زندگی می‌ کنند.

رکود اجتماعی یکی از موضوع های این بخش است. فیلم «کارهایی که مردم می کنند» اولین ساخته سار کلاین داستان یک مرد اهل خانواده را تعریف می کند که شغلش را از دست می دهد و مجبور به روی آوردن به جرم و جنایت می شود، از جمله فیلم هایی است که بر این موضوع تمرکز دارد.

یکی از چالش های هرساله اسپک پیدا کردن فیلم های قاره بزرگ آفریقاست. به گفته خودش امسال او سه فیلم خاص پیدا کرده است که فیلم «آخرین سرقت»ساخته سومالی یکی از آنهاست. این فیلم درباره کمپانی های بزرگ از اروپا و آسیاست که می آیند و تمام ماهی های اقیانوس را صید می کنند. ماهی گیران که این نان روزانه شان بوده، اکنون تورهای خالی دارند و در نتیجه چه کار می کنند؟ به جنایتکارانی که به کار قاچاق و دزدی دریایی می پردازند ملحق می شوند، آن هم با وجود اینکه نمی خواهند تبدیل به یک خلافکار شوند. بنابراین در این فیلم پیش زمینه فوق العاده ای در دسترس است.

سینمای آوانگارد و آزمایشی از سراسر دنیا در بخش «فروم» برلیناله به نمایش در می آیند. کریستوف ترشت که مسئولیت این بخش فستیوال را برعهده دارد می گوید قانون های این برنامه شکستن قانون های دیگر است. در واقع قانونی برای شکست قانون ها وجود ندارد.

ترشت بیش از پنجاه فیلم را برای بخش فروم انتخاب کرده است. او معمولا فیلم ها را بدون اینکه از قبل درباره آن ها چیزی بخواند و یا برایشان آماده شود تماشا می کند. او می گوید: من این کار را به تماشاچیان فیلم ها در برلین نیز پیشنهاد می کنم. ما طبیعتا درباره فیلم ها اطلاعات زیادی جمع آوری می کنیم، چون فکر می کنم بعد از نمایش فیلم بحث کردن درباره دنیای آن فیلم مهم است، اما دوست دارم خود فیلم را با ذهنی باز و بدون پیش زمینه قبلی تماشا کنم.

این دوره از جشنواره فیلم برلین خرس طلای افتخاری خود را به کن لوچ اهدا می کند و 10 فیلم از آثار این سکاندار عرصه سینما را به نمایش در می آورد. مراسم اهدای این جایزه با نمایش فیلم «بارش سنگ ها» که محصول سال 1993 است، همراه خواهد بود.

دیتر کاسلیک مدیر برلیناله با خوشحالی خبر اضافه شدن غذای خیابانی را نیز به مراسم امسال اعلام کرد. بنابراین ارایه همبرگرهایی مخصوص گیاهخواران پر زرق و برق فرش قرمز برلیناله، جای تعجب نخواهد داشت.

شصت و چهارمین جشنواره فیلم برلین که از امشب ششم فوریه آغاز می شود به مدت 10 روز به کار خود ادامه می دهد و روز شانزدهم فوریه به نقطه انتهای خود می رسد.