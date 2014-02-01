مراسم رسمی دهه فجر در حرم مطهر امام(ره) آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر مراسم سی و پنجمین سالگرد ورود امام به کشور و آغاز دهه فجر در حرم مطهر امام خمینی(ره) آغاز شد.

در این مراسم همزمان با ورود امام(ره) به میهن اسلامی، قشرهای مختلف مردم حاضر در مراسم با شعار «الله اکبر» به استقبال سالروز بازگشت امام(ره) به میهن رفتند.

مراسم بزرگداشت یوم‌الله 12 بهمن در مرقد مطهر بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی با پخش صدای فرود هواپیمای حامل حضرت امام(ره) به یاد سالروز ورود تاریخی ایشان به میهن اسلامی با شور و حال وصف ناشدنی میان خیل مشتاقان و ارادتمندان به بت‌شکن تاریخ و سر دادن سرود «الله اکبر خمینی رهبر» و «این بانگ آزادی» است میان طنین شعار الله‌اکبر شرکت‌کنندگان آغاز شد.

گلباران مسیر حرکت امام راحل در سال 57، توسط بالگردهای نیروهای مسلح از فرودگاه مهرآباد تا میدان آزادی و از آنجا تا بهشت زهرا(س) و استقرار در حرم مطهر امام راحل، رژه موتور سواران در طول مسیر حرکت تاریخی امام خمینی(ره) در سال 57 و برپایی ایستگاه‌های صلواتی از جمله ویژه برنامه‌های بزرگداشت یوم‌الله 12 بهمن است.

بنابراین گزارش قرار است در این مراسم حجت الاسلام علی رئیسی معاون اول رئیس قوه قضائیه سخنرانی کند و پس از آن مراسم در محل جلوس امام در بهشت زهرا با سخنرانی حجت الاسلام پور محمدی وزیر دادگستری پایان خواهد یافت.