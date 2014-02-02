ماکسیمیلیان شل بازیگر اسکاری درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو.اس.ای.تودی، ماکسیملیان شل بازیگری اتریشی که در سال 1961 جایزه بهترین بازیگر مرد اسکار را دریافت کرده بود جمعه در 83 سالگی درگذشت.

این بازیگر مطرح که برای فیلم «داوری در نورمبرگ» اسکار برده بود، از یک بیماری طولانی مدت رنج می برد.

شل که متولد سال 1930 در وین بود، پس از حمله نازی ها به کشورش و اشغال آنجا در سال 1938 با خانواده‌اش راهی سوییس شد و پس از تحصیل در دانشگاه بازل شروع به بازیگری روی صحنه نمایش کرد.

او در سال 1955 برای نخستین بار در فیلم آلمانی «فرزند، مادر و یک ژنرال» بازی کرد و بعد در درام تلویزیونی «داوری در نورمبرگ» بازی کرد. این فیلم درباره محاکمه نازی‌ها برای جنایت های جنگی بود. بازی او در این فیلم آنقدر تاثیرگذار بود که از میان همه گروه بازیگران، تنها از وی درخواست شد تا در فیلم سینمایی اقتباسی از این اثر در سال 1961 و در کنار بازیگرانی چون اسپنسر تریسی، برت لنکستر، جودی گارلند، مارلین دیتریش، مونتگومری کلیفت و ویلیام شاتنر بازی کند. او با بازی در این نقش برای اولین بار نامزد کسب اسکار شد و این جایزه را نیز دریافت کرد.

او پس از این دو بار دیگر نیز نامزد دریافت اسکار شد که باز هم برای فیلم هایی بود که به نوعی درباره جنگ جهانی دوم ساخته شده بودند. فیلم «مردی در قایق شیشه‌ای» در سال 1975 و «جولیا» در سال 1977 این دو فیلم بودند. وی در سال 1980 نیز در فیلمی که با اقتباس از خاطرات آن فرانک ساخته شده بود، بازی کرد.

شل سابقه کارگردانی و تهیه‌کنندگی نیز داشت و مستندهایی درباره مارلین دیتریش و خواهر خودش ماریا شل که وی نیز بازیگر بود، ساخت.

آخرین فیلم هالیوودی وی «برادران بلوم» در سال 2009 بود.

شل دو بار ازدواج کرد که اولین آنها با ناتالیا آندریچنگو بازیگر روسی بود. او سال 2005 از وی جدا شد و بعد با ایوا میخانوویچ خواننده اپرای آلمانی-کروات ازدواج کرد.