انتشار دو کتاب جدید از امام خمینی(ره) در فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "حیات پیامبر اکرم(ص) از منظر امام خمینی(ره)" و همچنين کتاب "جهاد اکبر یا مبارزه با نفس" با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در فرانسه و انتشارات البراق در پاریس چاپ و منتشر شد.

عنوان یکی از این دو کتاب که برای اولین بار به زبان فرانسه ترجمه و منتشر شده است، "حیات پیامبر اکرم(ص) از منظر امام خمینی(ره)" می باشد که شامل مجموعه ای از بیانات و دیدگاه های امام راحل(ره) در خصوص زندگی پربار پیامبر مکرم اسلام(ص) و مجاهدتهای آن حضرت در راستای هدایت بندگان به سوی خداوند می باشد.

از جمله مباحثی که در این کتاب مورد اشاره قرار گرفته اند، می توان به موضوعات ذيل اشاره نمود که انعکاسی از بیانات معمار کبیر انقلاب اسلامی در باره پیامبر اسلام می باشند:

- زمینه های بعثت پیامبر اکرم(ص)

- قواعد اساسی در حیات و رفتار حضرت رسول(ص)

- رحمت و شفقت پیامبر نسبت به انسانها

- تواضع و بندگی پیامبر(ص)

- زندگی ساده پیامبر اسلام(ص)

- مساوات اسلامی در سلوک نبی گرامی(ص)

حیات سیاسی رسول اعظم(ص)

این کتاب در 65 صفحه و به زبان فرانسه چاپ و منتشر شده و به قیمت هفت یورو در دسترس مخاطبان فرانسوی قرار گرفته است.

کتاب دیگری که بتازگی با همکاری رایزنی فرهنگی ایران و انتشارات البراق تجدید چاپ شده است، کتاب "جهاد اکبر یا مبارزه با نفس "امام خمینی(ره) می باشد که در قطع و صفحه بندی جدیدی به زیور طبع آراسته شده است.

این کتاب که شامل دیدگاه های سیاسی امام راحل در باره حکومت اسلامی و مجموعه ای از درسهای اخلاقی ایشان در نجف اشرف می باشد.

این کتاب در 66 صفحه و به زبان فرانسوي چاپ و منتشر شده و به قیمت هفت یورو به بازار نشر و کتاب فرانسه ارائه گردیده است.