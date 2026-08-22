یُد گلستان باید در ردیف مواد استراتژیک قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالجلیل ایری عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره احتمال افزایش قیمت بنزین، اظهار کرد: موضوع قیمت بنزین نیازمند بررسی کارشناسی و توجه به عوامل متعدد از جمله قاچاق و اختلاف قیمت سوخت با کشورهای همسایه است.

وی با بیان اینکه موضوع گم‌شدن روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین را پیش‌تر در قالب تحقیق و تفحص در مجلس پیگیری کرده است، افزود: این تحقیق و تفحص در مجلس قبل از جنگ ثبت و در کمیسیون انرژی مطرح شد، اما با توجه به اینکه موضوع تنها به وزارت نفت محدود نمی‌شود، دستگاه‌های دیگری از جمله وزارت راه و شهرسازی نیز در بررسی آن دخیل شدند.

ایری ادامه داد: موضوع هدررفت یا قاچاق سوخت می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در بررسی سیاست‌های قیمتی و همسان‌سازی قیمت بنزین باشد، اما با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت تأمین انرژی کشور، افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی را بعید می‌دانم.

وی با اشاره به واکنش مجلس به شایعات مربوط به افزایش فوری قیمت بنزین گفت: پس از انتشار مباحثی در فضای مجازی درباره افزایش قیمت، مجلس با صدور بیانیه‌ای که به امضای تعداد زیادی از نمایندگان رسید، مخالفت خود را با افزایش قیمت بنزین اعلام کرد و خواستار حفظ قیمت در وضعیت موجود شد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تأمین گاز در استان گلستان، اظهار کرد: گلستان به دلیل قرار گرفتن در انتهای خط انتقال گاز، در فصل زمستان با چالش‌های جدی‌تری مواجه است و از هم‌اکنون باید برای تأمین پایدار گاز استان برنامه‌ریزی شود.

ایری با بیان اینکه یکی از راهکارهای مورد پیگیری، استفاده از ظرفیت ترکمنستان برای واردات گاز است، افزود: زیرساخت انتقال گاز میان دو کشور از قبل وجود دارد و در صورت فراهم شدن شرایط، امکان واردات حدود ۲۵ تا ۲۷ میلیون مترمکعب گاز در روز از ترکمنستان وجود خواهد داشت.

وی اظهار کرد: برای تحقق این موضوع، برخی مسائل و ابهامات موجود میان دو کشور باید برطرف شود و در همین راستا تلاش‌هایی از سوی وزارت نفت، وزارت نیرو و دستگاه‌های مرتبط در حال انجام است.

ایری که ریاست کمیته گروه دوستی ایران و ترکمنستان را نیز بر عهده دارد، گفت: در قالب فراکسیون آب و برق مجلس نیز قرار بود جلسه‌ای با حضور وزارت نیرو، وزارت نفت و سفیر ترکمنستان در ایران برگزار شود که به دلایلی انجام نشد، اما پیگیری‌ها متوقف نشده و تلاش داریم در کوتاه‌مدت به یک راهکار عملی برای واردات گاز از ترکمنستان برسیم.

وی با اشاره به وابستگی بالای نیروگاه‌های حرارتی کشور به گاز افزود: بیش از ۹۰ درصد تأمین برق نیروگاه‌های حرارتی به گاز وابسته است و اگر در زمستان با مشکل تأمین گاز مواجه شویم، تبعات آن می‌تواند به بخش برق نیز سرایت کند.

نماینده مردم غرب گلستان در مجلس ادامه داد: این مسئله برای استان‌هایی مانند گلستان اهمیت بیشتری دارد، زیرا بخش قابل توجهی از منابع تأمین آب استان از چاه‌های زیرزمینی تأمین می‌شود و استمرار فعالیت چاه‌ها نیز به برق وابسته است؛ بنابراین اختلال در تأمین گاز می‌تواند زنجیره‌ای از مشکلات را در حوزه‌های انرژی و آب ایجاد کند.

ایری همچنین از ارائه سه پیشنهاد قانونی متناسب با شرایط و نیازهای استان گلستان خبر داد و گفت: این پیشنهادها به معاونت قوانین مجلس ارائه شده و برای تبدیل شدن به قانون، مراحل بررسی خود را طی می‌کند.

وی یکی از این پیشنهادها را مربوط به خودروهای وارداتی از منطقه آزاد اینچه‌برون عنوان کرد و افزود: پیشنهاد داده‌ایم در زمان خروج خودرو از منطقه آزاد یا استان، سازوکار مشخصی برای دریافت عوارض در نظر گرفته شود تا وضعیت استفاده و انتقال این خودروها شفاف‌تر شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، اکتشاف ید در گلستان را دومین محور پیشنهاد قانونی خود برشمرد و اظهار کرد: با توجه به اهمیت این ماده معدنی برای کشور و ضرورت توجه همزمان به ظرفیت اقتصادی و الزامات محیط‌زیستی، پیشنهاد داده‌ایم ید در زمره مواد استراتژیک و ملی قرار گیرد.

ایری افزود: با این اقدام، دولت می‌تواند نقش مشخص‌تری در سرمایه‌گذاری، مطالعه و بهره‌برداری از این ظرفیت داشته باشد و در عین حال پاسخگویی درباره الزامات و مطالبات زیست‌محیطی نیز تقویت شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های نظارتی خود در استان گلستان گفت: موضوعات مختلفی از جمله مسائل زیست‌محیطی خلیج گرگان، بندر ترکمن و ظرفیت‌های گردشگری استان از جنبه نظارتی مورد پیگیری قرار گرفته است.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس در ادامه با رد وجود شکاف میان نمایندگان مجلس و استاندار گلستان، گفت: اعتقادی ندارم که میان نمایندگان و استاندار شکاف یا انشقاقی وجود داشته باشد.

وی افزود: استاندار و مجموعه دستگاه اجرایی استان در حال تلاش هستند و مجلس نیز در جایگاه خود پشتیبان دولت، استاندار و دستگاه اجرایی است، اما هرجا احساس کنیم موضوعی نیازمند تذکر یا ورود نظارتی است، وظیفه خود را انجام خواهیم داد.

ایری تأکید کرد: قدرت نماینده، قدرت مردم است و نمایندگان وظیفه دارند هرجا احساس کردند مسئله‌ای نیازمند پیگیری و تذکر است، از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی خود استفاده کنند.

وی با اشاره به ضرورت انسجام در ساختار کشور اظهار کرد: دولت، مجلس و قوه قضاییه در تعامل با یکدیگر در حال فعالیت هستند و همین تعامل و همدلی باید در استان گلستان نیز میان نمایندگان مجلس و استاندار و مجموعه اجرایی استمرار داشته باشد.