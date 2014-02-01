به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، محمود گودرزی در مراسم معارفه بهرام افشار زاده به عنوان مشاور عالی وی در امور بینالملل، ضمن قدردانی از تلاشهای وی در کمیته ملی المپیک در جهت اعتلای نام ایران وارتقاء جایگاه ورزش ایران اظهارداشت: افشارزاده فردی پرانرژی، پرکار و دارای ارتباط بسیار نزدیک با زیر مجموعه است.
وی قرار گرفتن اداره روابط بینالملل وزارت ورزش و جوانان در پشت سر فدراسیونهای ورزشی و کمیته ملی المپیک را یکی از ضعفهای مهم این اداره کل عنوان کرد و افزود: این موضوع بیشتر به دلیل ترس از تداخل کاری به وجود میآید این در حالی است که هر کدام از این بخشها ، مرز بندی و ساختار قانونی خود را دارد .
وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر دوری کردن از روزمرگی اظهار داشت: در روابط بینالمللی باید وظایف بازنگری شود و آنچه که دراین خصوص وجود دارد، دوباره بیاموزیم که چه وظایفی در حیطه اختیار ماست، آنها را شرح داده، احیا کرده و براساس آن عمل کنیم.
گودرزی تاکید کرد: طی سالهای اخیر ، مسوولان فدراسیونهای ورزشی ما پستهای جهانی و قارهای بسیاری را کسب کردند در حالیکه همه این افراد این پستها را شخصی میدانند و پس از اتمام دوران ریاست خود ، این کرسیها پیگیری نمیشود. این موضوع ها باید توسط روابط بینالملل پیگیری شود.
وزیر ورزش و جوانان در این مراسم از کمیته ملی المپیک به عنوان وزارت خارجه ورزش کشور نام برد و افزود: ما باید آنقدر در این حیطه مسلط باشیم که در هیچ حوزهای از امور بینالملل منفعلانه عمل نکنیم. افشارزاده باید شرایط کنونی روابط بینالملل را بازنگری کند. خلاها را شناسایی کند، جاهایی که کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش وجوانان از ترس تداخل کاری پیگیری نمیکنند را باز تعریفی از سازماندهی کند.
محمود گودرزی همچنین به جایگاهها و کرسیهای مهمی که کشورهای عربی و همسایهمان در مجامع بینالمللی کسب کردهاند اشاره کرد و از افشارزاده خواست تا چگونگی کسب این جایگاهها را مورد بررسی قرار دهد.
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