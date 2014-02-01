به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته 11 بهمن‌ماه در افتتاحیه سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر مهدی هاشمی بازیگر سینما و تئاتر به پاس یک عمر فعالیت تجلیل شد ولی او با ابتکاری که به خرج داد این بخش مراسم را رنگ و بویی متفاوت بخشید.

مهدی هاشمی به عنوان نماینده سینما به همه یادآوری کرد که سینما تنها سوپراستارهای پر طرفدار، فرش های قرمز خوش رنگ، امضا گرفتن و عکس انداخت با چهره‌های سرشناس نیست بلکه سوپراستارها می‌توانند کسانی باشند که عاشقانه سینما را دوست دارند و برای حرمت گذاشتن به این هنر از همه زندگی خود مایه می‌گذارند.

مهدی هاشمی در مراسم تقدیر خود با سه هنرور به روی صحنه آمد و تاکید کرد که امروز با سه دوست قدیمی خود آمده است.

حضور غلام میرزایی معروف به علی ژاپنی، محمد ذوالفقاری معروف به ممدلالی و شمس الدین دولتشاهی معروف به چی چو این شانس را به حاضران داد تا یکبار هم شده این عاشقان سینما را از نزدیک ببینند و با حال و هوای آنها آشنا شوند.

این سه هنرور را قطعا می‌توان بی‌آلایش‌ترین مهمانان شب گذشته‌ ستاره‌های سینما دانست که ساده و بی‌ریا پوشیده بودند، حرف زدند و لبخند زدند و عشق خود را نثار سینما کردند.

خوشحالی، شور و شعف این هنروران و بیان عشق و علاقه به سینما از زبان آنها یکی از شیرینی‌های جشن شب گذشته بود و طعم این شیرینی زمانی دو چندان شد که غلام میرزایی در حالی که از شادی اشک در چشم داشت گفت: تا حالا اینجا نیامده بودم و سینما را به عشق یک پلان دیده شدن دنبال کردم و حالا خوشحالم آقای هاشمی مرا اینجا آورد تا این همه سوپراستار و کارگردان اینجا ببینم.

اما صحبت دیگر غلام ژاپنی که احساسات جمع را بر انگیخت این بود که گفت از سال 47 وارد سینما شده و در چهارصد فیلم بازی کرده ولی تنها 10 دقیقه تصویر و یا صدا از او موجود است.

از راست مهدی هاشمی، محمد ذوالفقاری، شمس الدین دولتشاهی و غلام میرزایی

چی چو که با لباسی متفاوت روی صحنه آمده بود و حاضر نشد عینک دودی خود را نیز درآورد به خود می بالید که بعد از 60 سال مسئول هنروران شده است.

حضور مهدی هاشمی با دوستان قدیمی اش، این قاعده معروف را که سینما بی رحم است در هم شکست و به همه ما یاد داد که می توان به سینما مهربانانه نگاه کرد و بار دیگر ثابت کرد که سینمای ایران حرفی متفاوت در جهان دارد و آن حرف توجه به وجوه انسانی و انسانیت است.

مهدی هاشمی در حرکت نمادین خود ثابت کرد که او مردی از جنس توجه به جان سینما است. او همچنین هدایای نقدی بخش بزرگداشت خود را بین این سه دوست خود تقسیم کرد.

مهدی هاشمی در سخنانی گفت: من 67 سال دارم. دیدم وزن این بزرگداشت را نمی توانم تحمل کنم از این دوستداران هنرور خواستم من را همراهی کنم.

تا چند سال پیش از اصطلاح سیاهی‌لشگر برای این فعالان سینمایی استفاده می‌شد که انتخاب عنوان هنرور جایگاه واقعی این افراد را شایسته‌تر نشان می‌دهد.