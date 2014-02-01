نگاه آمریکا به مذاکرات سازش خاورمیانه آرمانی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "جان کری" وزیر خارجه آمریکا اذعان کرد این کشور در خصوص مذاکرات صلح(سازش) خاورمیانه آرمانگرایانه نمی اندیشد.

وی با این حال ابراز امیدواری کرد تلاش های دولت اوباما برای میانجیگری در دستیابی طرفین درگیر خاورمیانه به یک توافق صلح، به نتیجه برسد. کری که در کنفرانس امنیتی مونیخ سخن می گفت افزود: من به این مسئله امیدوارم و ما به فعالیت هایمان در این راستا ادامه می دهیم.

بر این اساس دولت آمریکا در تلاش است طی هفته های آینده یک "چارچوب" مشخص برای ادامه مذاکرات طرفین اسرائیلی و فلسطینی بیابد. هدف نهایی این مذاکرات که با میانجیگری واشنگتن انجام می گیرد دستیابی دو طرف به یک توافق نهایی تا پایان سال 2014 اعلام شده است.

این در حالی است که وجود موارد بی شمار اختلاف بین مذاکره کنندگان موجب شده امید چندانی به ادامه این مذاکرات وجود نداشته باشد. در حالی که فلسطینی ها خواهان توقف شهرک سازی، بازگشت آوارگان و تعیین بیت المقدس شرقی به عنوان مرکز دولت فلسطینی هستند، مقامات تل آویو با رد این شروط همچنان بر ادامه شهرک سازی در مناطق فلسطینی پافشاری می کنند.

کری همچنین در این کنفرانس گفت: آمریکا و اتحادیه اروپا در کنار مردم اوکراین ایستاده اند؛ مردمی که برای انتخاب متحدینی به غیر از روسیه می جنگند.