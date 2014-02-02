آخرین وضعیت راههای کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا آخرین وضعیت جوی محورهای مواصلاتی کشور را تشریح کرد که بر این اساس برابر آخرین گزارش‌های دریافتی با وجود بارش برف، برخی محورهای مسدود در استانهای تهران، مازندارن، زنجان و خراسان جنوبی و اصفهان بازگشایی شده است.

بنا بر این گزارش محور هراز در استانهای تهران شرق و مازندران از ساعت 21:00 روز شنبه مورخه 92/11/12 به علت باش شدید برف و یخ زدگی مسدود شد که در ساعت 24:00 روز شنبه مورخ 92/11/12 با تلاش عوامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و مأموران پلیس راه بازگشایی شد.

همچنین محور زنجان-طارم در استان زنجان که به علت بارش برف و کولاک شدید مسدود شده بود، در ساعت 06:20 روز یکشنبه مورخ 92/11/13 با تلاش عوامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و مأموران پلیس راه بازگشایی شد.

در این گزارش همچنین آمده است: محور بیرجند-قاین در استان خراسان جنوبی که به علت بارش برف و یخبندان سطح جاده مسدود شده بود، در ساعت 05:00 روز یکشنبه مورخه 92/11/13 با تلاش عوامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و مأموران پلیس راه بازگشایی شد.

بنابر این گزارش محور بیرجند-قاین در استان خراسان جنوبی از ساعت 02:00 روز یکشنبه مورخه 92/11/13 به علت بارش برف و یخبندان سطح جاده تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

همچنین محور دلیجان-اصفحان در استان اصفهان که به علت یخ زدگی و لغزنده بودن سطح جالده مسدود شده بود، در ساعت 00:30 روز یکشنبه مورخه 92/11/13 با تلاش عوامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و مأموران پلیس راه بازگشایی شد.

مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از رانندگانی که قصد تردد در محورهای مذکور یا سایر محورهای مواصلاتی کشور را دارند، تقاضا کرد ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به توصیه های ایمنی مأموران پلیس راه توجه کنند.

مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با شماره تلفن 88255555(10خط) بطور شبانه روزی پاسخ گوی وضعیت راههای کشور (جوی و ترافیکی) یا امداد رسانی احتمالی به همه هموطنان است.