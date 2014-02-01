اختلالات اساسی در سامانه یارانه کالایی/ مردم سرگردان اینترنتی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دولت تدبیر و امید برای بهبود معیشت مردم تصمیم گرفته است تا دو سبد کالایی حمایتی را تا پایان سال توزیع کند. از فردا هم قرار است که اولین سبد میان مردم توزیع شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم که متولی توزیع این سبد کالایی است، به مردم توصیه کرده است تا قبل از مراجعه برای دریافت سبد کالایی خود به شبکه‌های منتخب، حتما از مشمول بودن یا نبودن خود مطمئن شوند.

در این میان دو راه نیز برای چگونگی اطلاع از این موضوع، معرفی شده است؛ اول آنکه پیامکی به شماره 5000499 ارسال شود و دوم آنکه با مراجعه به سامانه اطلاع رسانی سبد کالای حمایتی به نشانی http://yaranehkala.ir و ارایه کد ملی، از این موضوع اطلاع یابند.

حال سامانه پیامکی فعلا از کار افتاده است و مردم ناچارا به سایت یارانه کالا مراجعه می‌کنند و این سایت نیز با اشکلات اساسی مواجه است.

در بخش تعلق یا عدم تعلق سبد کالایی یا سامانه مرتبط قطع می‌شود و یا در زمانی هم که وصل است، اعلام می‌کند که "کارت به حساب یارانه شما نیست، به بانک مراجعه کنید"، این در حالی است که شهروندان در تماس‌های مکرر با خبرگزاری مهر اعلام می کنند که هر ماه یارانه نقدی به حساب کارتی آنها واریز می‌شود.

"به دلیل بروز خطای فنی، انجام این عملیات امکان پذیر نیست"، "هموطن گرامی، سبد کالا به شما تعلق نگرفته است"، "کد امنیتی وارد شده صحیح نیست" و ...؛ موجبات نگرانی اقشار مختلف از جمله کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی را فراهم کرده است و آنان نمی‌دانند باید به کجا اعتراضات و نگرانی‌های خود را در این باره منتقل کنند.

این در حالی است که تا پیش از اطلاعیه روز گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت 4 روش اطلاع رسانی در نظر گرفته شده بود که دو روش آن هم اکنون حذف شده است. اما همین دو روش باقیمانده و معرفی شده نیز، با اشکالات فنی بسیار مواجه است.

بر همین اساس، از فردا که توزیع سبدهای کالایی آغاز می شود، بسیاری از مردم با مراجعه به شبکه های توزیع منتخب، ممکن است با این موضوع مواجه شوند که مشمول دریافت سبد کالایی نمی شوند؛ بنابراین علاوه بر ازدحامی که ممکن است در این فروشگاهها پیش آید، این حرکت منجر به ناامیدی شود که بر خلاف شعار دولت یازدهم است.

در این میان بسیاری از کارشناسان معتقدند که به دلیل اینکه دولت وعده داده بود که تا 15 بهمن ماه این سبد کالایی را میان مردم توزیع کند، می خواهد به نوعی این حرکت را آغاز کرده باشد، اما اینکه تعداد مشمولان چقدر باشند و چه تعداد از مردم شامل دریافت این سبد کالایی می شوند، چندان در مرحله اول مهم نیست تا دولت در سبد بعدی شاید آنها را جبران کند و شاید هم تا سال بعد، هیچ سبدی به آنها تعلق نمی گیرد.

میان جامعه خبرنگاران نیز که پرس و جویی صورت گیرد، بیشتر خبرنگاران از دریافت این سبد کالایی بنا بر اعلام سامانه، محروم هستند در حالی که دولت وعده داده بود که خبرنگاران نیز مشمول دریافت این سبد باشند، اما گویا تنها تعداد محدودی از خبرنگاران مشمول دریافت این سبد شده اند.

در این میان، رسانه ها سوالات متعددی دارند که متاسفانه دسترسی به هیچ یک از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه پاسخگو نیستند و اعلام شده است که تنها راه اطلاع رسانی در این زمینه، اطلاعیه‌های یکجانبه این وزارتخانه است که راه پاسخگویی به پرسش‌های خبرنگاران را در مورد این اطلاعیه ها بسته است.

شرط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کارکنان و مستمری بگیران در دریافت سبد کالایی، روزهای اعلام خوشه‌بندی‌های مردم برای ارایه یارانه نقدی در دولت احمدی‌نژاد را تداعی می کند، روزهایی که در قالب پیامک‌هایی به مردم اعلام می شد شما در خوشه بندی‌ سوم قرار گرفته اید که مشمول دریافت یارانه نقدی نمی‌شوید، حال تعداد گسترده ای از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی با ارسال پیامک به سامانه 5000499، با چنین پیامی مواجه می‌شوند:" هموطن گرامی، سبد کالا به شما تعلق نگرفته است."

در حالی که پیش از این مقامات دولتی با حرارت فراوان از واگذاری سبدهای کالایی در بهمن و اسفند امسال به برخی گروه های اجتماعی از جمله کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داده بودند، اما حال با تعیین "خط حقوقی" 500 هزارتومانی به عنوان شرط مشمول شدن افراد برای دریافت این سبدهای رایگان، دستکم 8 میلیون کارگر بیمه شده و 5 میلیون کارگر فاقد شناسه از لیست دولت حذف و تنها 3.5 میلیون نفر مشمول این سبد کالا شدند.