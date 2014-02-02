به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چارلتون در دیدار هفته بیست و نهم مقابل ویگان در دقیقه 3 با گل ماروین سوردل از میزبان خود پیش افتاد و اگر توپ رضا قوچان نژاد بازیکن ایرانی این تیم به تیرک دروازه برنمی خورد نتیجه بازی احتمالا فرق می کرد.

کریس پاول سرمربی چارلتون در کنفرانس خبری بعد از بازی گفت: تحمل این شکست بسیار دشوار است. ما عملکرد شجاعانه ای در زمین داشتیم. ما با چندین بازیکن جوانان و دو بازیکنی که نخستین بازی خود را برای ما انجام می دادند به میدان رفتیم.

پاول در ادامه افزود: رضا (قوچان نژاد) فرصت بسیار خوبی برای باز کردن دروازه حریف در اواسط نیمه اول داشت اما توپ او به تیر دروازه برخورد کرد. همه انتظار داشتیم آن توپ گل شود اما متاسفانه این اتفاق برای ما نیفتاد. به نظرم رضا (قوچان نژاد) بسیار با نشاط و سرزنده بازی کرد. نمی توانم تقصیر این شکست را گردن هیچ یک از بازیکنانم بیندازم.

وی افزود: ما مقابل تیمی بازی کردیم که تجربه بازی در لیگ برتر را دارد و بازیکنانی با کیفیت لیگ برتر در اختیار دارد. امیدوارم با کسب تجربه از این شکست در بازی های بعدی بتوانیم امتیازات لازم را جمع کنیم.