آخرین اخبار از انتخابات افغانستان/ انفجار در نزدیکی منزل نماینده پارلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در انتخابات سال 2009 در برابر حامد کرزای شکست خورد، روز گذشته در جمع هوادارانش در اولین روز آغاز مبارزات انتخاباتی در کابل هشدار داد نتایج جعلی و دروغین را در انتخابات 15 آوریل سال آتی نمی پذیرد.



این نامزد انتخاباتی از مقامات کمیسیون انتخابات افغانستان خواست تا با نظارت دقیق بر پروسه انتخابات مانع بروز تقلب در این روند انتخاباتی شوند.



عبدالله عبدالله در ادامه ضمن تاکید بر لزوم ایجاد اشتغال زایی، احیای اقتصاد افغانستان و تامین صلح و امنیت در این کشور نسبت به داشتن آینده روشن در این کشور ابراز امیدواری کرد.

وی از جامعه بین الملل به خاطر حمایت از افغانستان در بیش از ده سال گذشته تشکر کرد و وعده بهبود روابط با کشورهای همسایه و جامعه بین الملل را در صورت تصدی پست ریاست جمهوری داد.



عبدالله عبدالله گفت: از آنجاییکه افغانستان نیازمند حمایت مستمر جامعه بین الملل است، انعقاد پیمان راهبردی با واشنگتن راه را برای ادامه حمایت جامعه بین الملل از کشورمان فراهم می کند.



وی افزود: خواهان برگزاری انتخاباتی شفاف و آزاد در افغانستان هستم و نتایج انتخابات دروغین و ساختگی را هرگز نمی پذیرم.



همچنین زلمای رسول وزیر خارجه سابق افغانستان امروز دوشنبه ضمن حمایت از آزادی مطبوعات قول داد که در صورت انتخاب شدن از تحقق دموکراسی در این کشور حمایت می کند.

وی افزود: از حامیان سرسخت تحقق دموکراسی در کشور بوده و تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت موجود و برقراری امنیت و ثبات در افغانستان و مبارزه با تروریسم انجام می دهم.



بر اساس این گزارش رسول در 12 سال گذشته سمت های مختلفی از جمله وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی افغانستان را برعهده داشته است.



11 نامزد انتخاباتی از جمله دو وزیر سابق و یک وزیر دفاع برای تصدی پست ریاست جمهوری در انتخابات آتی افغانستان در فروردین ماه به مصاف یکدیگر می روند و قرار است که جانشین حامد کرزای شوند.



خبر دیگر اینکه رسانه ها از وقوع انفجار در مدرسه ای نزدیک منزل ملا تره خیل نماینده پارلمان افغانستان در حوزه دوازدهم پلیس منطقه پل‌ چرخی شهر کابل خبر داده اما به تلفات این انفجار اشاره نکردند.