مددجویان کمیته امداد و بهزیستی برای یک بار از پرداخت عوارض و هزینه صدور پروانه ساختمانی معاف شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بودجه 93 کل کشور نمایندگان در بررسی بخش های درآمدی بودجه مقرر کردند که در اجرای بند «ز» ماده 12 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان های مناطق آزاد تجاری و صنعتی مکلف شوند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

همچنین وکلای ملت مقرر کردند به منظور پرداخت تسهیلات مبلغ 2 هزار میلیارد ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانک ها قرار می گیرد.

بهارستان نشینان همچنین مقرر کردند بانک های مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند از طریق بانک های دولتی نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات به مبلغ 14 هزار و 400 میلیارد ریال از محل پس اندازهای قرض الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله و در اقساط 10 ساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به بنیاد تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام نمایند.

همچنین با تصویب نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است 30 هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را پرداخت نمایند.

همچنین نمایندگان مقرر کردند مددجویان تحت پوشش کمیته امداد خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معاف شوند.