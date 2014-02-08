همسران شهدا، جانبازان و آزادگان شامل تخفیف شهریه دانشگاه می شوند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز شنبه برررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه در خصوص ایثارگران در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب بندی از لایحه بودجه مقرر کردند تحصیل ایثارگران در دانشگاهها رایگان باشد.

در قسمت هزینه ای این بند مقرر شد هزینه های مربوط به دانشگاه پیام نور، دانشگاههای علمی کاربردی و دوره های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاههای ذیربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و سازمان اوقاف در ابتدای هر نیم سال تحصیلی از محل اعتبارات این قانون پرداخت شود.

کمک هزینه تحصیلی اعم از شهریه ثابت و متغیر پرداختی توسط بنیاد شهید به ایثارگران و افراد مشمول خانواده آنها که در واحدهای بین الملل داخل یا خارج دانشگاههای دولتی و یا غیردولتی پذیرفته می شوند معادل شهریه پرداختی به پذیرفته شدگان رشته ها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد و واحدهای داخلی تعیین و پرداخت می گردد و باقیمانده شهریه توسط دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وی تامین و پرداخت می شود.

آیین نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذیربط با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد.

علاوه بر این با تصویب بند دیگری مقرر شد همسران شهدا و همسران جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسران جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسران آزادگان نیز مشمول بندی از قانون برنامه پنجم توسعه شدند که بر اساس آن شهریه دانشجویان جانباز 25 درصد و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی تامین می شود.

بر اساس این بند از لایحه بودجه مقرر شد اعتبارات مورد نیاز برای تامین شهریه همسران شهدا و جانبازان و آزادگان تا سقف 25 میلیارد ریال از محل صرفه جویی اعتبارات بنیاد شهید توسط این بنیاد پرداخت شود این در حالی است که بر اساس برنامه پنجم توسعه شهریه دانشجویان جانباز و فرزندان شهدا و آزادگان توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باید تامین شود.

نمایندگان همچنین در بررسی بندی از یک تبصره از لایحه بودجه دولت را موظف کردند که رزمندگان غیر شاغل دارای 12 ماه سابقه رزمندگی و پیش مرگان کُرد مسلمان را تحت پوشش درمانی قرار دهد.