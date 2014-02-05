اختصاص 2 هزار میلیارد تومان برای گازرسانی به شهرها و روستاها/توجه ویژه به سیستان و بلوچستان و هرمزگان

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی نوبت صبح روز چهارشنبه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

نمایندگان مجلس با تصویب بندی از لایحه بودجه مقرر کردند در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت را موظف کردند تا از طریق شرکت های تابعه، موافقت نامه های طرح های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع، با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارئه نماید.

علاوه بر این، وزارت نفت موظف شد به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی 130 ریال از مشترکین دریافت و عین وجوه دریافتی را تا سقف 21 هزار و 500میلیارد ریال صرفا برای احداث تأسیسات درخصوص لوله گازرسانی به شهرها و روستاها با اولویت مناطق سردسیر، نفت خیز، گاز خیز و استان هایی که بهره برداری آن ها از گاز کم تر ازمتوسط کشور است هزینه نماید.

بر اساس جزو الحاقی به این بند مقرر شد 7 هزار میلیارد ریال از منابع حاصله این بند متناسب با وصولی ها به شرح زیر هزینه شود:

1- 3 هزار میلیارد ریال برای تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستایی

2- 1200میلیارد ریال برای طرح سرانه مدارس

3- 1000میلیارد ریال برای بهسازی روستاها

4- 1000میلیارد ریال برای آبرسانی روستاها

5- 200 میلیارد ریال برای طرح های عشایری سراسر کشور

6- 600 میلیارد ریال برای کمک های فنی و اعتباری طرح های آبیاری تحت فشار

همچنین نمایندگان با الحاق جزئی به این بند وزارت نفت را مکلف کردند به منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوجستان و شرق هرمزگان تا مبلغ 5 هزار میلیارد ریال به ترتیب3 هزار میلیارد ریال و 2 هزار میلیارد ریال از محل مازاد طراز صادرات و واردات گاز در سال 93 را به پروژه های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن تا سقف 50 هزار میلیارد ریال را صرف توسعه پالایشگاه ها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.

همچنین خزانه داری کل کشور مکلف شد متناسب با وصول ماهانه به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب سهم شرکت های فوق ذکر را برای مصارف جاری و تملک دارایی های سرمایه ای به آن ها پرداخت نماید.