لغزندگي معابر همدان چهار كشته و زخمي بر جاي گذاشت/ تمامي مدارس استان تعطيل شد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف كه از روز گذشته در اقصي نقاط استان همدان آغاز شده و تا فردا نيز ادامه خواهد يافت، موجي از سرما را نيز به همراه داشته به طوري كه دماي شهر همدان هم اكنون در حال حاضر 9 درجه زير صفر است.

كارشناس مركز پليس راهوار ناجا با اشاره به اينكه تمامي محورهاي درون شهري وبرون شهري در استان همدان باز است و تردد در آن جريان دارد، گفت: تردد در گردنه هاي برف گير تنها با زنجير چرخ ميسر است و در محور گل تپه به سوباشي شاهد كولاك شديد هستيم كه موجب كاهش ديد افقي شده است.

برخورد چهار دستگاه خودرو در محور سنندج به كرمانشاه

محمد نوري با اشاره به مجروح شدن سه نفر و كشته شدن يك نفر در تصادفات 24 ساعته گذشته در استان همدان، عنوان كرد: در محور كرمانشاه به نهاوند برخورد يك دستگاه وانت با كاميون موجب كشته شدن راننده وانت شد و در محور سنندج به كرمانشاه نيز برخورد چهار دستگاه خودرو به يكديگر موجب مجروح شدن يكي از هموطنانمان شده است.

وي ادامه داد: در برخورد يك تاكسي با عابر و دو خودرر با يكديگر در شهر همدان نيز شاهد مجروح شدن دو نفر از همشهريان هستيم.

كارشناس مركز پليس راهوار ناجا با اشاره به اينكه رانندگان بايد احتياط لازم را در زمان بارش برف و لغزنده بودن معابر داشته باشند، گفت: همشهريان در صورت امكان از انجام سفرهاي غير ضروري خودداري كنند و در غير اين صورت از سالم بودن چراغ ها و برف پاك كن خودرو خود مطمئن شوند.

اما بارش برف موجب شد مدارس همه شهرستان هاي استان و شهر همدان تعطيل شود.

بر اساس اعلام سازمان آموزش و پرورش همدان تمامي مقاطع تحصيلي در گل تپه، رزن ،قروه درجزين، فامنين و قهاوند ومراكز ابتدايي وراهنمايي در اسد آباد، بهار، لالجين و مدارس ابتدايي در نواحي يك و دو شهر همدان، نهاوند، ملاير، تويسركان ، سامن، خزل و قلقلرود در شيفت صبح امروز تعطيل است.

خروج سامانه بارشي از فردا شب

كارشناس مركز پيش بيني هواشناسي استان نيز با اشاره به وقوع بارش هاي مناسب در استان همدان، گفت: اين سامانه بارشي تا فردا در استان همدان فعال خواهد بود و احتمال مه گرفتگي در اين مدت وجود دارد .

نادر پير تاج با اشاره به اينكه از اواخر فردا شاهد خروج اين سامانه از استان همدان خواهيم بود، بيان داشت: سرماي هوا همچنان تا روز جمعه ادامه خواهد يافت و دماي شهر همدان هم اكنون 9درجه زير صفر است.

وي بيان داشت: در ايستگاه هواشناسي پايگاه نوژه تاكنون 11 ميليمتر بارش برف گزارش شده است.