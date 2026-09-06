کشف ۱۰ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۹ میلیارد ریال در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیرحسین جباری شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز ماموران پلیس امنیت اقتصادی در حین گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی منتهی به همدان یک دستگاه کامیون را که مشکوک به جابه‌جایی کالای غیرقانونی بود، متوقف و توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی دقیق خودروی مذکور ۱۰ هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق که فاقد هرگونه مدرک قانونی بوده و خارج از چرخه قانونی توزیع قرار داشت، کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی همدان با اشاره به اقدامات قانونی انجام شده، خاطرنشان کرد: در پی این عملیات یک متهم در رابطه با حمل این محموله بازداشت شده و برآورد کارشناسان از ارزش ریالی سوخت قاچاق کشف‌شده افزون بر ۹ میلیارد ریال است.

سرهنگ جباری در پایان ضمن تاکید بر جدیت پلیس در مقابله با جرایم اقتصادی از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه فعالیت‌های مربوط به قاچاق سوخت مراتب را از طریق شماره تلفن ۳۰۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.