ارسال 28هزار و 500 قرص نان از آمل به غرب مازندران

سعدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در با بیان اینکه نیروهای امدادرسانی جمعیت هلال احمر آمل از زمان آغاز شرایط ناپایدار آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند، یادآور شد: این نهاد با مشارکت اداره غله و اتحادیه نانوایان شهرستان توانسته با یک دستگاه خودرو نیسان در مرحله اول 12هزار و 500قرص نان به تنکابن انتقال دهد.

وی با اعلام اینکه در مرحله دوم 18هزار قرص نان دیگر به شهرستان‌های غرب استان توزیع شده است، اذعان داشت: پس از اعلام کمک از سوی این دوشهرستان پلاستیک‌هایی برای پوشش سقف واحدهای مسکونی ارسال شد.

محمدی اظهار داشت: از سوی جمعیت هلال‌احمر آمل حدود 7هزار و 200بطری آب‌معدنی به این شهرستان‌ها ارسال شد.

این مسئول تصریح کرد: با توجه به شرایط جوی و مشکلات موجود در زمینه قطعی آب‌آشامیدنی از سوی این نهاد 3کامیون آب‌معدنی به شهرستان‌های تنکابن، نوشهر اعزام شد.

وی تاکید داشت: در ادامه این اقدامات 6دستگاه خودرو نیسان آب‌معدنی به بیمارستان‌های نوشهر، تنکابن و رامسر از سوی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل توزیع شد.

محمدی خاطرنشان کرد: تعداد يك دستگاه لودر، يك دستگاه گريدر و دودستگاه خودروي كمك داروامداد ونجات ، يك دستگاه بلدوزر، یک دستگاه گريدر، دو دستگاه كاميون برف روب و نمك‌پاش و يك دستگاه تانكر آب از سوی ادارات این شهرستان به این مناطق اعزام شد.