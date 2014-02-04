به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنكه بارش برف در يزد به پايان رسيد، دما كاهش بيشتري نسبت به قبل پيدا كرد و اين امر سبب شد تا روند زندگي مردم در صبح امروز تغيير پيدا كند.

گرچه امروز تمامي مدرسه هاي يزد تعطيل بود و ادارات و بانكها كار خود را با يك ساعت تاخير آغاز كردند اما از همان اول صبح، بسياري از مردم با مشكل مواجه شدند.

خودروهاي يخ زده و صداي استارت ماشين ها در كوچه ها

بسياري از خودروها به دليل يخ زدگي روشن نمي شدند و صداي استارت ماشين ها در اغلب كوچه ها به گوش مي رسيد.

ميدان اميرچخماق در برف

بيشتر مردم وقتي از روشن شدن خودروهاي خود نا اميد شدند، تلاش براي برقراري ارتباط با تاكسي هاي تلفني سطح شهر آغاز شد اما تقريبا تمامي آژانس ها تعطيل بودند و كسي پاسخگوي تلفن ها نبود.

همين امر سبب شده بود تا در برخي از مناطق يزد، براي گرفتن ماشين در كنار خيابان صف تشكيل شود.

حركت در خيابان ها به خاطر لغزندگي بسيار كند انجام مي شد و بسياري از خودروها سعي مي كردند از زيرگذرها و روگذرها عبور نكنند زيرا به عنوان مثال پل روگذر باهنر ساعات اوليه صبح امروز به سرسره‌ اي يخي تبديل شده بود.

شهرداري نيز هيچ اقدامي براي برف روبي در خيابان هاي يزد انجام نداد و تنها در خيابان كاشاني برف روبي انجام شد و اكنون در همه خيابان ها يا به علت آب شدن برف، آبگرفتگي به راه افتاده و يا در خيابانهايي كه به واسطه وجود ساختمان هاي بلند، بيشتر سايه هستند، برف هاي شل شده، يخ زده اند.

مسدود شدن بسياري از جاده ها و واژگوني تعداد زيادي خودرو در جاده هاي برون شهري يزد

امروز حتي بسياري از راه هاي يزد مسدود بود و در جاده سنتو گزارش از واژگوني تعداد زيادي خودرو داده شده است.

اكنون اما مسيرها توسط ماشين هاي راهداري باز شده اما در مسيرهاي كوهستاني، تردد فقط با زنجيرچرخ امكان پذير است.

ديشب و امروز نيز به دليل شرايط جوي، بسياري از پروازها لغو شده و به همين دليل يك همايش ملي در يزد لغو شد.

برج و باروي بافت تاريخي يزد

در اين همايش كه قرار بود با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس اتاق بازرگاني ايران،‌ جمعي از نمايندگان مجلس و تعداد ديگري مسئول كشوري برگزار شود، به دليل لغو پروازها و عدم امكان حضور مهمانان، همايش كه "نقش بخش خصوصي در صنعت" نام داشت، لغو شد.

با وجود سكوني كه امروز بر شهر حاكم شده بود اما بسياري از ادارات با جديت كار خود را پيگيري كردند و حتي برخي پروژه هاي عمراني در حالي كه زمين بسيار لغزنده و همه از بارش برف غافلگير شده بودند، افتتاح شد.

ورود سامانه بارش زاي ديگر به يزد در روز چهارشنبه

دماي امروز همچون ديروز از افت شديدي برخوردار است و هم اكنون دماي هواي يزد چهار درجه زير صفر گزارش شده است.

ميدان تاريخي ماركار

كارشناس هواشناسي استان يزد در اين زمينه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس پيش بيني هاي هواشناسي، سامانه بارشي ديگر فردا وارد استان يزد خواهد شد و فردا در برخي نقاط استان يزد شاهد بارش برف و در برخي نقاط ديگر شاهد بارش باران خواهيم بود.

محمد دشتي تاكيد كرد: به احتمال زياد فردا نيز بارش خوبي در شهر يزد به عنوان كم بارش ترين شهر كشور خواهيم داشت.

وي دماي هوا در روز چهارشنبه را در سردترين ساعات، شش درجه سانتيگراد زير صفر اعلام كرد.