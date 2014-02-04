حضور كشتي گيران همداني در مسابقات كشتي آزاد جام تختي

قاسم ربيعيان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سی و چهارمین دوره رقابت‌هاي بين‌المللي کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی به ميزباني تهران برگزار مي شود.

دبير هيئت كشتي استان همدان افزود: اين دوره از مسابقات كشتي آزاد جام جهان پهلوان تختي با حضور کشتی گیرانی از 13 کشور دنیا در سالن شهداي هفتم تير تهران انجام می شود.

وي بيان داشت: مسابقات كشتي آزاد جام جهان پهلوان تختي به مدت دو روز 17 و 18 بهمن ماه به ميزباني تهران برگزار مي شود.

دبير هيئت كشتي استان همدان با بيان اينكه از همدان نيز كشتي گيراني در اين مسابقات شركت مي كنند، اضافه كرد: در وزن 97 كيلوگرم جمال ميرزايي و در وزن 84 كيلوگرم ميثم مصطفي جوكار از استان همدان حضور دارند و به رقابت با ديگر كشتي گيران مي پردازند.

ربيعيان عنوان داشت: جمال ميرزايي و ميثم مصطفي جوكار به مربي گري سامعي در اين دوره از رقابت ها حاضر مي شوند.

دبير هيئت كشتي استان همدان در ادامه گفت: قبل از برگزاري مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان جام جهان پهلوان تختی مسابقه تيم به تيم نوجوانان برگزار مي شود كه از همدان نيز يك تيم در اين رقابت ها حضور دارد.

وي ابراز داشت: در مسابقه تيم به تيم نوجوانان ميلاد عبدي در وزن 42 كيلوگرم، ميلاد جان جان در وزن 54 كيلوگرم و دانيال شريعتي نيا در وزن 74 كيلوگرم از همدان در اين رقابت ها شركت مي كنند.

ربيعيان گفت: تيم كشتي آزاد نوجوانان همدان به مربي گري جليل جگرگوشه در اين دوره از رقابت هاي کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی حاضر مي شوند.