افتتاح 10 کیلومتر راه روستایی و 17 طرح مخابراتی در بوکان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسی ظهر سه شنبه در آیین بهره برداری از 10 کیلومتر راه روستایی در بوکان، افزود: این طرح به طول بیش از 10 کیلومتر با عرض 5.5 متر و با شانه بیش از هفت متر و با اعتبار هفت میلیارد و 500 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه با افتتاح این طرح روستاهای شرفکند، آشی گلان و سردرآباد با 619 نفر جمعیت و 141 خانوار از راه روستایی مناسب بهره مند شدند، اظهار داشت: در بوکان 650کیلومتر راه روستایی وجود داشته که از این میزان 400 کیلومتر زیر سازی و آسفالت شده است.

فرماندار بوکان همچنین از آغاز بهره برداری از 17 طرح مخابراتی به مناسبت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد و افزود: این طرحها شامل سایت همراه و سه سایت تالیا می شود.

وی اعلام کرد: پنج مورد فیبر نوری و سایت های همراه اول در ترمینال شمال بوکان، سایت روستاهای داش آغل و هفت مورد فیبرهای نوری نیروی انتظامی از دیگر طرحهای مخابراتی افتتاح شده بودند.

عباسی اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرحها را یک میلیارد و 234 میلیون ریال عنوان و اضافه کرد: همچنین به مناسبت دهه مبارک فجر یک واحد آموزشی یک کلاسه ساخته شده توسط خیرین در یکی از روستاهای بوکان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی گفت: این واحد آموزشی در روستای عیش آباد در زمینی به مساحت یک هزار و 600 مترمربع با زیربنای 100 مترمربع و اعتبار 900 میلیون ریال احداث شده است.

فرماندار بوکان ادامه داد: از ابتدای فعالیت مجمع خیرین مدرسه ساز در شهرستان بوکان تاکنون پنج مدرسه با 11 کلاس درس توسط خیرین ساخته شده وتحویل آموزش وپرورش شده است.

عباسی یاد آور شد: مدارس 20 روستای بوکان احتیاج به تخریب و بازسازی داشته که از این تعداد، ساخت دو مدرسه در دهه فجر امسال توسط بنیاد برکت وابسته به دفتر مقام معظم رهبری آغاز و دو مدرسه دیگر نیز توسط خیرین احداث شده است.