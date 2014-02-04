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۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۳۲

به مناسبت دهه فجر؛

افتتاح 10 کیلومتر راه روستایی و 17 طرح مخابراتی در بوکان

افتتاح 10 کیلومتر راه روستایی و 17 طرح مخابراتی در بوکان

ارومیه - خبرگزاری مهر: فرماندار بوکان از افتتاح 10 کیلومتر راه روستایی، یک مدرسه خیر ساز و 17 طرح مخابراتی همزمان با آغاز دهه مبارکه فجر در سطح شهرستان تا کنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسی ظهر سه شنبه در آیین بهره برداری از 10 کیلومتر راه روستایی در بوکان، افزود: این طرح به طول بیش از 10 کیلومتر با عرض 5.5 متر و با شانه بیش از هفت متر و با اعتبار هفت میلیارد و 500 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه با افتتاح این طرح روستاهای شرفکند، آشی گلان و سردرآباد با 619 نفر جمعیت و 141 خانوار از راه روستایی مناسب بهره مند شدند، اظهار داشت: در بوکان 650کیلومتر راه روستایی وجود داشته که از این میزان 400 کیلومتر زیر سازی و آسفالت شده است.

فرماندار بوکان همچنین از آغاز بهره برداری از 17 طرح مخابراتی به مناسبت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد و افزود: این طرحها شامل سایت همراه و سه سایت تالیا می شود.

وی اعلام کرد: پنج مورد فیبر نوری و سایت های همراه اول در ترمینال شمال بوکان، سایت روستاهای داش آغل و هفت مورد فیبرهای نوری نیروی انتظامی از دیگر طرحهای مخابراتی افتتاح شده بودند.

عباسی اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرحها را یک میلیارد و 234 میلیون ریال عنوان و اضافه کرد: همچنین به مناسبت دهه مبارک فجر یک واحد آموزشی یک کلاسه ساخته شده توسط خیرین در یکی از روستاهای بوکان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی گفت: این واحد آموزشی در روستای عیش آباد در زمینی به مساحت یک هزار و 600 مترمربع با زیربنای 100 مترمربع و اعتبار 900 میلیون ریال احداث شده است.

فرماندار بوکان ادامه داد: از ابتدای فعالیت مجمع خیرین مدرسه ساز در شهرستان بوکان تاکنون پنج مدرسه با 11 کلاس درس توسط خیرین ساخته شده وتحویل آموزش وپرورش شده است.

عباسی یاد آور شد: مدارس 20 روستای بوکان احتیاج به تخریب و بازسازی داشته که از این تعداد، ساخت دو مدرسه در دهه فجر امسال توسط بنیاد برکت وابسته به دفتر مقام معظم رهبری آغاز و دو مدرسه دیگر نیز توسط خیرین احداث شده است.

کد مطلب 2229157

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