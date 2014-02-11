مس - تراکتورسازی؛ جستجوی جام در کویر

به گزارش خبرنگار مهر، فینال بیست و هفتمین دوره رقابتهای جام حذفی باشگاه‌های کشور که با اصرار مسئولان سازمان لیگ و در میان مخالفت کارلوس کی‌روش برگزار شد، روز جمعه بین دو تیم ناموفق در لیگ انجام می‌شود، یکی ناکام در رسیدن به قهرمانی و دیگری در خطر سقوط به دسته اول؛ به همین دلیل قهرمانی در این جام برای هر دو تیم که شانسی برای آسیایی شدن از لیگ ندارند، بسیار مهم است.

مس که میزبان این بازی است، بسیار امیدوار است که با شکست دادن میهمان قدرتمندش و قهرمانی در جام حذفی، ناکامی در لیگ را به فراموشی سپرده و با روحیه بالاتر در بازی‌های باقیمانده لیگ به میدان برود تا شانس خود را برای فرار از سقوط به دسته اول افزایش دهد. البته صعود به آسیا آنقدر شیرین است که تلخی‌های سقوط این تیم به دسته اول را هم کمتر کند.

شاگردان بوناچیچ که در مرحله گذشته جام حذفی در تهران تیم استقلال را شکست دادند و هفته پیش در خانه دیگر تیم تبریزی لیگ برابر گسترش فولاد به تساوی رسیدند، روند رو به رشدی را سرمربی کروات خود سپری کرده و دوست دارند این پیشرفت با قهرمانی در جام حذفی توام شود و این تیم را با فتح اولین جام حذفی، پس از 6 سال دوباره به آسیا برساند.

اما در سوی دیگر میدان تراکتور در شرایطی به میدان می‌آید که در 9 بازی گذشته‌اش در لیگ برتر پیروز نشده و آخرین بازی خود در این رقابتها شکست تلخ 3 بر صفر برابر نفت را تجربه کرده است. البته آنها در جام حذفی عملکرد بهتری داشتند و پس از حذف فولاد خوزستانی که پرسپولیس را حذف کرده بود، امیدوار هستند در بازی کرمان هم به پیروزی رسیده و نخستین قهرمانی خود در جام حذفی را بدست آوردند.

تراکتورسازی‌ها که با توجه به شکست هفته گذشته شانس قهرمانی‌شان در لیگ به حداقل رسیده (در صورت کسب 2 امتیاز توسط استقلال و فولاد در بازی‌های باقیمانده، این تیم قهرمانی را از دست می‌دهد) و برای آسیایی شدن از لیگ هم کار بسیار دشواری را پیش رو دارند، اگر بتوانند در این مسابقه پیروز شوند و به آسیا راه یابند، با آرامش بیشتری مسابقات لیگ را ادامه داده و بیشتر روی موفقیت در لیگ قهرمانان فصل جاری تمرکز می‌کنند تا رسیدن به رده‌های بالاتر جدول.

مردان تاثیرگذار

تیم میزبان کرمانی قطعا برای موفقیت در این بازی به درخشش لوسیانو ادینهو و مصطفی شجاعی در خط حمله‌اش دل بسته است. ادینهو که یکی از عوامل اصلی فینالیست شدن مس است، در کنار مصطفی شجاعی خط حمله قدرتمندی را برای این تیم کرمانی تشکیل داده است. هرچند حضور حسن رودباریان در درون دروازه تیم مس که تجربه قهرمانی با پاس در لیگ و حضور در تیم ملی را دارد، تا حدودی خیال این تیم را گل آسان نخوردن، راحت کرده است.

در تیم تراکتورسازی اما نفرات مطرح زیادی حضور دارند. از درون دروازه تا خط حمله بازیکنان خوبی در این تیم بازی می‌کنند اما علی کریمی قطعا یکی از نفرات تاثیرگذار در این بازی خواهد بود. پاس‌های خوب او برای خط حمله خطرناک تراکتورسازی که نفر اول آن کریم انصاریفرد یکی از آقای گل‌های لیگ است، روز سختی را برای مدافعان مس و خصوصا حسن رودباریان رقم خواهد زد.

نبرد دو شهرستانی بدون برد

نکته جالب توجه دیگر در نبرد این روز جمعه، رقابت دو تیم غیر تهرانی در فینال جام حذفی است. آخرین بار و در سال 82، دو تیم ذوب‌آهن اصفهان و فجرسپاسی شیراز برابر هم به میدان رفتند که تیم شیرازی با برتری 3 بر یک مقابل میهمان اصفهانی، به عنوان قهرمانی دست یافت و به آسیا صعود کرد.

در آخرین روز هفته جاری و بعد از 10 سال، باز هم دو تیم شهرستانی در فینال جام حذفی برابر هم صف آرایی می‌کنند، دو تیمی که در هفته‌های پنجم و بیستم لیگ سیزدهم دو مرتبه مقابل هم به میدان رفتند اما در هفته پنجم در تبریز به تساوی بدون گل و در هفته بیستم در کرمان به تساوی یک بر یک رضایت دادند. تیم پیروز این بازی، نخستین برد را در فصل جاری مقابل رقیب خود بدست می‌آورد.

نحوه صعود به فینال

تیم‌های مس کرمان و تراکتورسازی تبریز که تا قبل از مرحله نیمه نهایی توسط مربیان ایرانی هدایت می‌شدند، درحالی باید در فینال جام حذفی برابر هم صف آرایی کنند که هدایت کرمانی‌ها برعهده لوکا بوناچیچ کروات است و تیم تراکتورسازی نیز با سرمربیگری یک مربی پرتغالی یعنی تونی اولیویه‌را به میدان می‌آید.

مسی‌ها که جام را با هدایت پرویز مظلومی آغاز کردند، در مرحله یک‌شانزدهم نهایی با نتیجه 3 بر یک از سد شهرداری دزفول کردند. آنها سپس با نتیجه 2 بر یک برابر نفت امیدیه پیروز شدند و با برتری 3 بر یک مقابل صنعت نفت آبادان به نیمه نهایی صعود کردند. پیروزی 2 بر یک برابر استقلال در ورزشگاه آزادی که نخستین حریف لیگ برتری آنها در این دوره جام حذفی محسوب می‌شد، آنهم با هدایت لوکا بوناچیچ، زمینه‌ساز راهیابی این تیم به دیدار فینال شد.

تراکتورسازی تبریز که به دلیل انصراف ماشین سازی تبریز، بدون برگزاری مسابقه‌ای به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کرده بود، با هدایت مجید جلالی با برتری 2 بر صفر مقابل نفت مسجد سلیمان به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافت. پیروزی 2 بر صفر برابر راه‌آهن در تهران آنهم با هدایت باغ‌آبادی، مربی موقت این تیم تبریزی، آنها را به نیمه نهایی رساند. در این مرحله تراکتوری‌ها با هدایت تونی اولیویه‌را با یک گل فولاد مدعی را شکست داده و پیش از مس کرمان، به فینال صعود کردند.

جدال دو مربی خارجی

آخرین مرتبه که دو تیم‌ راه یافته به فینال جام حذفی سرمربی خارجی داشتند به سال 85 بر می‌گردد، جائیکه سپاهان اصفهان با هدایت لوکا بوناچیچ برابر پرسپولیس تهران که مصطفی دنیزلی آن را رهبری می‌کرد، پس از تساوی 2 بر 2 دو تیم در دیدارهای رفت و برگشت، در ضربات پنالتی موفق‌تر ظاهر شد و با شکست دادن پرسپولیس، فاتح جام نوزدهم لقب گرفت.

در دیدار رفت آن فینال پرحاشیه، مهرزاد معدنچی برای سرخپوشان تهرانی یک ضربه پنالتی را از دست داد و در بازی برگشت هم پرسپولیسی‌ها معتقد بودند باید مسعود مرادی خطای هادی عقیلی را روی احسان خرسندی پنالتی می‌گرفت، آنهم در دقیقه 119 که این اتفاق نیفتاد. علیرضا نیکبخت واحدی یکی از پنالتی‌های پرسپولیس را به هدر داد تا سپاهان در ماراتن پنالتی‌ها با نتیجه 5 بر 4 پیروز شده و به آسیا برود.

حالا پس از 6 سال در فینال جام حذفی شاهد تقابل تفکرات دو مربی خارجی هستیم. آیا لوکا بوناچیچ می‌تواند سومین جام قهرمانی حذفی را بدست آورد و یا تونی اولیویه‌را با به پیروزی رساندن تراکتورسازی تبریز، طلسم ناکامی این تیم در این مسابقات را خواهد شکست و نخستین قهرمانی را به این تیم در این جام هدیه خواهد کرد.

طلسم تراکتورسازی

اما جریان طلسم تراکتورسازی در جام حذفی چیست. این تیم تبریزی از نظر آماری، ناکام‌ترین تیم در جام حذفی است زیرا در سال‌های 55 و 73 به فینال جام حذفی صعود کرد ولی در کسب عنوان قهرمانی ناتوان ظاهر شد. آنها در سال 55 که نخستین دوره جام حذفی بود، دیدار فینال را با نتیجه 4 بر یک به ملوان بندرانزلی واگذار کردند و در سال 73 نیز برابر بهمن تهران 2 بر یک مغلوب شدند.

تراکتوری‌ها که پس از 2 سال دوباره تجربه رسیدن به فینال جام حذفی را بدست آوردند، نمی‌خواهند در کسب نکردن عنوان قهرمانی هت‌تریک کنند. شاید میدان کرمان جایی برای شکست طلسم قهرمان نشدن تراکتورسازی در جام حذفی باشد و یا احتمال دارد محلی باشد که باز هم ناکامی این تیم تبریزی را رقم خواهد زد.

رنامه دیدار پایانی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه- 25 بهمن 92

* مس کرمان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16:10، ورزشگاه امام علی (ع)