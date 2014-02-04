  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۲۰:۲۹

معطلی بازیکنان فولاد خوزستان در فرودگاه تبریز

معطلی بازیکنان فولاد خوزستان در فرودگاه تبریز

بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال فولاد خوزستان بعد از بازی با تراکتورسازی در جام حذفی به خاطر تاخیر در پرواز به تهران، در فرودگاه تبریز معطل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فولاد خوزستان امروز سه شنبه در چارچوب مرحله نیمه نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال کشور در تبریز به مصاف تراکتورسازی رفت و با نتیجه یک بر صفر شکست خورد تا با این مسابقات خداحافظی کند. قرار بود تیم فولاد با پرواز ساعت 20:30 آتا به تهران بیاید ولی به خاطر شرایط جوی نامناسب در تهران، این پرواز حداقل 3 ساعت تاخیر دارد تا فولادی‌ها یکبار دیگر معطلی در فرودگاه تبریز را تجربه کنند.

طبق برنامه بازیکنان فولاد ساعت 10:30 صبح چهارشنبه از فرودگاه مهرآباد تهران به اهواز برخواهند گشت.

پیش از این وقتی فولاد برای بازی رفت در لیگ برتر به تبریز سفر کرده بود، با تاخیر پروازهای برگشت مواجه شد و بازیکنان این تیم بعد از 48 ساعت خودشان را به اهواز رسانده بودند.

 

کد مطلب 2229336

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه