معطلی بازیکنان فولاد خوزستان در فرودگاه تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فولاد خوزستان امروز سه شنبه در چارچوب مرحله نیمه نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال کشور در تبریز به مصاف تراکتورسازی رفت و با نتیجه یک بر صفر شکست خورد تا با این مسابقات خداحافظی کند. قرار بود تیم فولاد با پرواز ساعت 20:30 آتا به تهران بیاید ولی به خاطر شرایط جوی نامناسب در تهران، این پرواز حداقل 3 ساعت تاخیر دارد تا فولادی‌ها یکبار دیگر معطلی در فرودگاه تبریز را تجربه کنند.

طبق برنامه بازیکنان فولاد ساعت 10:30 صبح چهارشنبه از فرودگاه مهرآباد تهران به اهواز برخواهند گشت.

پیش از این وقتی فولاد برای بازی رفت در لیگ برتر به تبریز سفر کرده بود، با تاخیر پروازهای برگشت مواجه شد و بازیکنان این تیم بعد از 48 ساعت خودشان را به اهواز رسانده بودند.