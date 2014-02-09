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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۳۶

نشست هماهنگی فینال جام حذفی برگزار شد؛

اهدای جام قهرمانی از سوی وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال

اهدای جام قهرمانی از سوی وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال

نشست هماهنگی برگزاری فینال جام حذفی با حضور مسئولان سازمان لیگ، مدیران باشگاه‌های تراکتورسازی و مس و روسای هیات‌های استان‌های آذربایجان شرقی و کرمان امروز در هتل شهریار تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد در این نشست مهدی تاج رئیس سازمان لیگ، حجت‌الله بهمنی مدیر روابط عمومی سازمان لیگ، اکبر ایرانمنش و جمشید نظمی مدیران عامل دو باشگاه مس کرمان و تراکتور سازی و مراد حاج جعفری و جواد ششگلانی روسای هیات‌های استان کرمان و آذربایجان شرقی حضور داشتند.

در این نشست مقررشد برای اهدای جام قهرمانی و توزیع مدال‌ها در پایان بازی فینال تنها وزیر ورزش و جوانان، رئیس فدراسیون فوتبال و مدیر عامل تیم قهرمان به داخل زمین بروند.

همچنین هیات فوتبال کرمان موظف شد بلیت فروشی این دیدار را با نظمی خاص برگزار کند و همکاری لازم را با سازمان لیگ فوتبال ایران برای برگزاری هرچه  بهتر دیدار نهایی و مراسم اختتامیه داشته باشد.

از سوی دیگر و به دلیل مقارن شدن این دیدار با هفته مبارزه با مواد مخدر، قرار شد تیم قهرمان با پیراهن منقش به شعار "ورزش ضد اعتیاد" برای دریافت جام در جایگاه حضور یابد.

مدیران دو باشگاه تراکتورسازی و مس کرمان هم قول دادند هر دو تیم بازی جوانمردانه و تماشاگر پسندی را به نمایش بگذارند. 

دیدار فینال جام حذفی روز جمعه 25 بهمن بین تیم‌های مس کرمان و تراکتورسازی تبریز در کرمان برگزار می‌شود.

کد مطلب 2233098

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