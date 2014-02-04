استان سمنان افت فشار گاز ندارد

علیرضا جراحی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه مصرف گاز طبیعی به هوا و مدت زمان استقرار سامانه‌های سرد و بارشی در کشور ارتباط دارد افزود: پایداری شبکه‌های گازرسانی به صرفه‌جویی توسط آحاد مشترکان بستگی دارد.

وی در خصوص خط انتقال 48 اينچ گاز محدوده استان سمنان گفت: ‌اين خط انتقال که 500 كيلومتر طول دارد توانايي جابجايي 60 ميليون متر مكعب گاز در روز را دارد.

مدير عامل شركت گاز استان سمنان گفت: با توجه به اینکه ورود جبهه هوای سرد به دامنه‌های البرز و بخش های مختلفی از کشور، مصرف بیش از پیش گاز طبیعی را بدنبال دارد انتظار داریم به منظور ایجاد شرایط لازم جهت پایداری شبکه گاز طبیعی کلیه دستگاه‌های اجرایی، ادارات و سازمان‌های مستقر در استان، پا به پای مردم ضمن صرفه‌جویی در مصرف گاز، کارکنان خود را نیز تشویق به رعایت صرفه‌جویی کرده تا زمستان سرد سالجاری را نیز با موفقیت پشت سر بگذاریم.