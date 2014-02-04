استرارو: همکاری با مجیدی از جنس همکاری با کاپولا و برتولوچی بود/ مجیدی: استرارو یک فیلسوف، شاعر و نقاش است

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا رضاداد دبیر سی و دومین جشنواره فیلم فجر در مراسم اختتامیه بخش بین الملل سی و دومین جشنواره فیلم فجر که با حضور حجت اله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و میهمانان خارجی و داخلی برگزار شد گفت: در ابتدا می خواهم از اعضای هیات انتخاب و هیات داوری که در یک برنامه فشرده مجموع فیلمها در بخش بین الملل این دوره از جشنواره را دیدند و انتخاب و داوری کردند سپاسگزاری کنم.

وی افزود: جشنواره فیلم فجر با پیروزی انقلاب اسلامی متولد شد و با گسترش مفاهیم ارزشمند انقلاب که از طریق سینمای ایران منتقل شد وجه بین المللی گرفت و به این مهم افتخار می کنیم.

دبیر سی و دومین جشنواره فیلم فجر در ادامه متذکر شد: جشنواره فیلم فجر بدنبال این است که نقش و سهم بیشتری در اعتلای فرهنگ جهانی ایفا کند. خوشبختانه سینمای ایران در دنیا ممتاز و متفاوت شناخته شده است.

وی افزود: سینمای ایران همچون پیام انقلاب اسلامی علاقه مند به گسترش فرهنگ در جهان است و در ادامه این نگاه در آثار خود از روابط جنسی و خشونت به عنوان عاملی برای جذابیت فیلم ها پرهیز می کند. در واقع آثار سینمای ایران نجات بشر از گرفتاری ها را جستجو می کند.

دبیر سی و دومین جشنواره فجر فیلم خاطرنشان کرد: از همین رو جشنواره فیلم فجر در جستجوی آن است که این فهم را (نجات بشر از گرفتاری ها) از طریق فرهنگ و سینما اشاعه دهد.

رضا داد در پایان صحبت هایش تصریح کرد:سینمای ایران دست همه فیلمسازان را به گرمی می فشارد تا در سایه همسویی، همسطحی و همجواری بتوانیم نقش و سهم بیشتری را در جهان ایفا کنیم.



در ادامه این مراسم که مدیریت آن را علیرضا شجاع نوری مدیر بخش بین الملل سی و دومین جشنواره فیلم فجر برعهده داشت جوایز بخش سینمای سعادت را با حضور داوران این بخش اهدا کرد و پس از آن حجت اله ایوبی رئیس سازمان سینمایی ضمن خوشآمدگویی به مهمانان حاضر در جلسه گفت: به همه همکارانم خسته نباشید می گویم و امیدوارم به مهمانان عزیزمان در این روزهای تهران که هوایی سرد، غیر آلوده و زیبا دارد خوش گذشته باشد.

وی متذکر شد: جشنواره فیلم فجر فرصتی برای دیدار است و این همان چیزی که جهان امروز به رغم ارتباطات مجازی به آن نیازمند است چرا که دنیای امروز به رغم همه پیشرفت ها گرفتار سوءتفاهم است چون ملاقات های چهره به چهره کمتر اتفاق می افتد و خوشحالم که عرصه فرهنگ و هنر در سی و دومین فیلم فجر این فرصت را ایجاد کرد که تبادل فرهنگ ها اتفاق افتاد و خوشحال تر هستم که این گردهمایی در جشن پیروزی انقلاب اسلامی انجام می شود.

حجت اله ایوبی اضافه کرد: کشور ایران پیروزی انقلاب اسلامی را فرهنگ و هنر جشن می گیرد. ایران یک کشور فرهنگی است و در این ایام جشنواره های مختلف هنری همچون جشنواره تئاتر، سینما، موسیقی و تجسمی برگزار می شود.

رئیس سازمان سینمایی متذکر شد چون مردم ایرانی مردمی فرهنگی هستند و سینمای ایران موفقیتش را مرهون این فرهنگ غنی است. اگر می خواهید ایران را به خوبی بشناسید منطق الطیر بخوانید چرا که ایرانی ها همین سیمرغی هستند که برای جستجوی حقیقت، رنج ها و سختی های بسیاری کشیده اند و حاضرند برای رسیدن به هدف خود تا کوه قاف هم بروند.

همچنین در ادامه این مراسم خط نوشته ای زیبا برای تقدیر از ویتوریو استرارو برای فیلمبرداری فیلم حضرت محمد(ص) توسط مجید مجیدی کارگردان این فیلم سینمایی اهدا شد.

مجید مجیدی برای اهدای این خط نوشته نفیس اثر استاد ملک زاده به روی سن آمد و آن را به استرارو هدیه کرد.

مجید مجیدی کارگردان سینمای ایران که تازه ترین اثر خود را با پرداخت به زندگی حضرت محمد(ص) کارگردانی کرده است درباره استرارو گفت: خوشحالم که درباره استرارو صحبت می کنم نه به خاطر اینکه جوایز مختلف گرفته، نه به جهت اینکه سه جایزه از آکادمی اسکار و 5 بار نامزدی اسکار و جوایز رنگارنگ دیگری را در کارنامه کاری خود دارد، نه به عنوان یک سینماتوگراف؛ بلکه او یک فیلسوف، شاعر و نقاش است و از همه مهمتر استرارو انسانی بزرگ و متعالی است.

مجید مجیدی در ادامه مذکر شد: آنچه از استرارو می گویم تنها صحبت های من نیست بلکه همه ایرانی هایی که در پروژه سینمایی حضرت محمد(ص) با او همکار بودند این نکات را اذعان می کنند و معتقدند که این فیلمبردار سینمای دنیا روح بزرگی دارد.

کارگردان فیلم تحسین شده بچه های آسمان در ادامه صحبت هایش گفت: استرارو با همه بزرگ منشی همراه گروه بود و دوست دارم درباره پیوستن استرارو به پروژه حضرت محمد (ص) یگانه انسان بزرگ تاریخ بشریت سخن بگویم.

وی افزود: کار کردن درباره حضرت محمد (ص) و یا شخصیت های بزرگ دینی برای کسی که به لحاظ اعتقادی با او ارتباط برقرار می کند آسان است و در نتیجه پیوستن استرارو به این پروژه کمی سخت بود اما دست تقدیر به گونه ای رقم خورد که این فیلمبردار سینمای ایران به پروژه پیوست.

مجیدی درباره چگونگی برقراری ارتباط با استرارو گفت: من از طریق آژانس استرارو با ایشان تماس گرفتم اما جواب شنیدم که این فیلمبردار سرش شلوغ است و نمی تواند پاسخگو باشد به همین فکر می کردم که به او دسترسی نداشته باشم اما بعد از یک هفته ایمیلی بدست من رسید که بیوگرافی استرارو در آن نوشته شده بود که این پاسخ ادب معرفتی و ادب شخصیتی او را مطرح می کرد.

وی در ادامه افزود: پس از دریافت این ایمیل بلافاصله جواب شنیدم که افتخار می کنم در کنار شما باشم و پس از آن ایمیلی از طرف ایمیل دیگری از استرارو دریافت کردم که با نام الله شروع می شد و پایان ایمیل نیز چنین آورده بود: اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ و پس از آن استرارو افتخار می کند که در پروژه ای که به نام حضرت محمد (ص) رقم خورده است فعالیت داشته باشد. بعد از آن در ایمیل دیگری گفتم دوست دارم نگاه شما را درباره پروژه بدانم و بعد از آن استرارو جواب داد فکر می کنم من دعوت شده ام و من بار دیگر جواب دادم مسلم است که دعوت شده اید اما کارت دعوتت را چطور بدست آورده اید .

پس از پایان این بخش از صحبت های مجید مجیدی، ویتوریو استرارو فیلمبردار پروژه حضرت محمد(ص) با دریافت دست نوشته نفیس خود گفت: معذرت می خواهم که بعد از 2 سال نتوانستم فارسی یاد بگیرم اما همین قدر می دانم که اگر در زندگی چیزی را عمیقا آرزو کنیم به دست خواهی آورد.

استرارو در ادامه افزود: سه سال پیش در الجزایر سر پروژه ای بودم که نیاز داشتم با فرهنگ آن منطقه آشنا شوم به همین دلیل تعدادی کتاب درباره اسلام خریداری کردم و بعد از مطالعه نیاز داشتم که آنها را تصویر کنم. آخرین کتاب که به پایان رسید متوجه شدم یک ایمیلی دریافت کردم همان لحظه ایمیل را باز کردم و دیدم که از من دعوت شده در پروژه ای با نام حضرت محمد(ص) همکاری کنم و چه چیزی بهتر از این برای من بود.

این فیلمبردار که تجربه همکاری با برناردو برتولوچی را داشته است درباره موضوع فیلم مجید مجیدی گفت: وقتی درباره پروژه حضرت محمد(ص) با مجیدی بیشتر صحبت کردم دیدم فیلمش درباره انسانیت است من هم سعی کردم با نور راهی را برای خودم بسازم.

وی در پایان افزود: معمولا راهی که یک هنرمند تنهایی طی می کند اما این موضوع برای مدیر فیلمبرداری متفاوت است چرا که یک مدیر فیلمبرداری نمی توانند این راه را تنها طی کند و باید با یک انسان کاربلد طی مسیر کند و خوشبختانه در این پروژه من با مجید مجیدی طی کردم همانطور که در کارهای قبلی ام راههای را با کاپولا، لائورا ، برتولوچی طی کردم.

پس از پایان صحبت های استرارو مراسم اختتامیه بخش بین الملل سی و دومین جشنواره فیلم فجر به پایان رسید.

