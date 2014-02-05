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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۰۸

حجت‌الاسلام شاد:

نقش جوانان در پیروزی انقلاب ستودنی بود/ جانفشانیهای جوانان برای نسل امروز تبیین شود

نقش جوانان در پیروزی انقلاب ستودنی بود/ جانفشانیهای جوانان برای نسل امروز تبیین شود

بوشهر- خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام رضا(ع)شهرستان دشتی گفت: نقش جوانان در پیروزی انقلاب ستودنی بود و خیلی از آنها در این مسیر به شهادت رسیدند که همه ما وظیفه داریم این جانفشانیها را به نسل جوان تبیین کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوذر شاد عصر سه‌شنبه در نشست با فرماندهان و اعضای پایگاه‌های مقاومت حوزه اداری بسیج با بیان تبریک دهه مبارک فجر به عوامل پیروزی انقلاب اسلامی اشاره و  اظهار داشت: رهبری حضرت امام (ره)، خیزش‌های مردمی، اتحاد، همدلی و وحدت آحاد ملت ایران از مهم‌ترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود.

وی با اشاره به اینکه  اگر انقلاب اسلامی ایران به سرانجامی رسید و شهرت جهانی پیدا کرد یک چیز اتفاقی نبوده  افزود: مردم از ظلم و ستم رژیم شاهنشاهی به سطوح آمده بودند و در این مسیر خیلی از جوانان ما به شهادت رسیدند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام رضا(ع)شهرستان دشتی تصریح کرد: امروز همه ما وظیفه داریم  تا خاطرات و جانفشانی جوانانی که با خون خود درخت انقلاب را آبیاری کردند به نسل جوان بازگو کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما باید هوشیار باشیم دشمن هر روز درهر حال طراحی توطئه است و  از همان روزهای اول انقلاب تاکنون سعی داشته تا اختلالی در روند پیروزی انقلاب بوجود آورد، اما تمام توطئه‌های آنها نقش بر آب شده است.

شاد با بیان اینکه سعی و تلاش دشمن این است تا بتواند جلوی استمرار و تداوم این نظام و انقلاب را بگیرد خاطر نشان کرد: دشمن برای اینکه بتواند جلوی انقلاب را بگیرد تمام امکانات خود را بسیج کرده‌  و اگر بتوانند این انقلاب را متوقف کنند جلوی خیلی از خیزش‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را خواهند گرفت.

کد مطلب 2229386

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