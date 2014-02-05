نقش جوانان در پیروزی انقلاب ستودنی بود/ جانفشانیهای جوانان برای نسل امروز تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوذر شاد عصر سه‌شنبه در نشست با فرماندهان و اعضای پایگاه‌های مقاومت حوزه اداری بسیج با بیان تبریک دهه مبارک فجر به عوامل پیروزی انقلاب اسلامی اشاره و اظهار داشت: رهبری حضرت امام (ره)، خیزش‌های مردمی، اتحاد، همدلی و وحدت آحاد ملت ایران از مهم‌ترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود.

وی با اشاره به اینکه اگر انقلاب اسلامی ایران به سرانجامی رسید و شهرت جهانی پیدا کرد یک چیز اتفاقی نبوده افزود: مردم از ظلم و ستم رژیم شاهنشاهی به سطوح آمده بودند و در این مسیر خیلی از جوانان ما به شهادت رسیدند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام رضا(ع)شهرستان دشتی تصریح کرد: امروز همه ما وظیفه داریم تا خاطرات و جانفشانی جوانانی که با خون خود درخت انقلاب را آبیاری کردند به نسل جوان بازگو کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما باید هوشیار باشیم دشمن هر روز درهر حال طراحی توطئه است و از همان روزهای اول انقلاب تاکنون سعی داشته تا اختلالی در روند پیروزی انقلاب بوجود آورد، اما تمام توطئه‌های آنها نقش بر آب شده است.

شاد با بیان اینکه سعی و تلاش دشمن این است تا بتواند جلوی استمرار و تداوم این نظام و انقلاب را بگیرد خاطر نشان کرد: دشمن برای اینکه بتواند جلوی انقلاب را بگیرد تمام امکانات خود را بسیج کرده‌ و اگر بتوانند این انقلاب را متوقف کنند جلوی خیلی از خیزش‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را خواهند گرفت.